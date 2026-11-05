🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Jorge Jesus quebra o silêncio sobre aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção

Treinador protagonizou uma série de divergências com o artilheiro da equipe lusitana

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 12h16 | Atualizado em 5 nov 2026, 12h49
Um homem de cabelos grisalhos e camisa azul escura aponta para Cristiano Ronaldo, que veste uniforme de futebol amarelo e joga água da boca, em campo
Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: antes da seleção portuguesa, os dois trabalharam juntos no Al-Nassr (Foto por YASSER BAKHSH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES/AFP)
Continua após publicidade
Jorge Jesus quebra o silêncio sobre aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção Priorize VEJA no Google

Pouco depois do anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, nesta quinta-feira, 5, o técnico Jorge Jesus — com quem o jogador protagonizou uma série de divergências — contou que tentou convencê-lo a seguir na equipe nacional.  “Tivemos a oportunidade de falar sobre isso antes da primeira convocatória. Pedi a ele para continuar comigo, mas tenho de aceitar a decisão dele”, declarou o treinador.

Em entrevista ao esportivo Canal 11, Jesus descreveu o artilheiro lusitano como “uma referência mundial”, e elogiou a sua contribuição para a equipe. “Ele é referência de Portugal, uma referência da seleção nacional. É um jogador que ao longo destes anos deu muito à equipe, e é um símbolo para a juventude portuguesa”, atestou o treinador.

Diante da aposentadoria conturbada de Cristiano, marcada por acusações públicas ao treinador, Jesus adotou a diplomacia: afirmou que o artilheiro “vai sempre estar no coração dos portugueses”,  e reforçou que o cinco vezes melhor do mundo “será sempre uma referência do futebol português”.

“É hora de devolver a camisa 7”

Após idas e vindas, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou sua aposentadoria imediata da seleção portuguesa nesta quinta-feira, encerrando uma trajetória  marcada por seis Copas do Mundo e um título europeu, além do recorde de maior artilheiro da história em partidas entre seleções.

Siga

No comunicado, o jogador disse que era o momento de devolver a camisa 7 da seleção. “Durante 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios por todo o mundo. Hoje, chegou a hora de passá-la adiante, para o futuro”, anunciou ele, descrevendo a decisão foi difícil.

O artilheiro destacou que a história na equipe nacional, iniciada em 2003, mudou sua vida para sempre, mas que a parceria chegou ao fim. “Ao olhar para trás, para tudo o que vivi na seleção, não vejo apenas as partidas, os gols, os recordes ou os troféus. Gols perdem o brilho com o tempo. Troféus acabam em museus. Recordes, mais cedo ou mais tarde, são quebrados. Mas há algo que o tempo jamais poderá apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas”, atestou.

Continua após a publicidade

Embate com Jesus levou a despedida conturbada

O anúncio marcou o fim de uma carreira aclamada, que teve início há mais de duas décadas — antes da Euro 2004 — e terminou com sua saída da seleção, após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

A última partida de Ronaldo pela equipe ocorreu no dia 24 de setembro, em uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pela Liga das Nações. Jesus o manteve no banco de reservas na partida seguinte e afirmou que não pretendia escalá-lo como titular no jogo posterior; por isso, Ronaldo decidiu abandonar a concentração da equipe.

Continua após a publicidade

Pouco depois, a estrela portuguesa publicou um “manifesto” acusando Jesus de quebrar uma promessa que ele teria feito ao jogador. No texto, o atacante conta que teve uma reunião com Jorge Jesus logo que o técnico assumiu a seleção, e que o treinador teria lhe mostrado um plano em que ele, como capitão do time, participaria apenas do primeiro e último jogo da temporada.

Continua após a publicidade

Cristiano discordou da decisão sob a justificativa de que um capitão que só aparece na primeira e última partida não seria um bom exemplo para o restante do grupo e para a torcida. Segundo o jogador, Jesus teria compreendido a situação. Na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações, no entanto, o técnico questionou se CR7 estaria apto a jogar por 30 minutos, e pediu que ele se aquecesse — mas acabou não colocando o jogador em campo. 

Continua após a publicidade

48 horas após a partida, Cristiano teve outra reunião com Jesus, em que solicitou ao treinador que falasse “a verdade” sobre os acontecimentos recentes durante uma coletiva de imprensa e produziu, junto dele, uma série de pontos que deveriam ser ditos, como “errei em fazer com que alguém do tamanho de Pelé e Maradona se aquecesse e não jogasse” e “Não quero ele pouco [na seleção portuguesa], quero ele muito”.

Pouco depois, De acordo com o jogador, as falas do técnico foram contrárias ao que fora acordado entre eles, o que fez com que ele se sentisse traído e deixasse a equipe em plena competição. Mais tarde, Jesus declarou que Ronaldo seria bem-vindo caso quisesse retornar, cabendo a ele a decisão de voltar — o que não aconteceu.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Cristiano Ronaldo
Futebol
Futebol Europeu
Jorge Jesus
Portugal
Seleção de Futebol de Portugal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).