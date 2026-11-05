Jorge Jesus quebra o silêncio sobre aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção

Pouco depois do anúncio da aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, nesta quinta-feira, 5, o técnico Jorge Jesus — com quem o jogador protagonizou uma série de divergências — contou que tentou convencê-lo a seguir na equipe nacional. “Tivemos a oportunidade de falar sobre isso antes da primeira convocatória. Pedi a ele para continuar comigo, mas tenho de aceitar a decisão dele”, declarou o treinador.

Em entrevista ao esportivo Canal 11, Jesus descreveu o artilheiro lusitano como “uma referência mundial”, e elogiou a sua contribuição para a equipe. “Ele é referência de Portugal, uma referência da seleção nacional. É um jogador que ao longo destes anos deu muito à equipe, e é um símbolo para a juventude portuguesa”, atestou o treinador.

Diante da aposentadoria conturbada de Cristiano, marcada por acusações públicas ao treinador, Jesus adotou a diplomacia: afirmou que o artilheiro “vai sempre estar no coração dos portugueses”, e reforçou que o cinco vezes melhor do mundo “será sempre uma referência do futebol português”.

“É hora de devolver a camisa 7”

Após idas e vindas, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, anunciou sua aposentadoria imediata da seleção portuguesa nesta quinta-feira, encerrando uma trajetória marcada por seis Copas do Mundo e um título europeu, além do recorde de maior artilheiro da história em partidas entre seleções.

No comunicado, o jogador disse que era o momento de devolver a camisa 7 da seleção. “Durante 23 anos, tive o privilégio e a responsabilidade de vesti-la, defendê-la e levá-la comigo a estádios por todo o mundo. Hoje, chegou a hora de passá-la adiante, para o futuro”, anunciou ele, descrevendo a decisão foi difícil.

O artilheiro destacou que a história na equipe nacional, iniciada em 2003, mudou sua vida para sempre, mas que a parceria chegou ao fim. “Ao olhar para trás, para tudo o que vivi na seleção, não vejo apenas as partidas, os gols, os recordes ou os troféus. Gols perdem o brilho com o tempo. Troféus acabam em museus. Recordes, mais cedo ou mais tarde, são quebrados. Mas há algo que o tempo jamais poderá apagar: o lugar que ocupamos no coração das pessoas”, atestou.

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Embate com Jesus levou a despedida conturbada

O anúncio marcou o fim de uma carreira aclamada, que teve início há mais de duas décadas — antes da Euro 2004 — e terminou com sua saída da seleção, após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

A última partida de Ronaldo pela equipe ocorreu no dia 24 de setembro, em uma vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales, pela Liga das Nações. Jesus o manteve no banco de reservas na partida seguinte e afirmou que não pretendia escalá-lo como titular no jogo posterior; por isso, Ronaldo decidiu abandonar a concentração da equipe.

Continua após a publicidade Pouco depois, a estrela portuguesa publicou um “manifesto” acusando Jesus de quebrar uma promessa que ele teria feito ao jogador. No texto, o atacante conta que teve uma reunião com Jorge Jesus logo que o técnico assumiu a seleção, e que o treinador teria lhe mostrado um plano em que ele, como capitão do time, participaria apenas do primeiro e último jogo da temporada. Continua após a publicidade Cristiano discordou da decisão sob a justificativa de que um capitão que só aparece na primeira e última partida não seria um bom exemplo para o restante do grupo e para a torcida. Segundo o jogador, Jesus teria compreendido a situação. Na partida contra a Noruega, pela Liga das Nações, no entanto, o técnico questionou se CR7 estaria apto a jogar por 30 minutos, e pediu que ele se aquecesse — mas acabou não colocando o jogador em campo. Continua após a publicidade 48 horas após a partida, Cristiano teve outra reunião com Jesus, em que solicitou ao treinador que falasse “a verdade” sobre os acontecimentos recentes durante uma coletiva de imprensa e produziu, junto dele, uma série de pontos que deveriam ser ditos, como “errei em fazer com que alguém do tamanho de Pelé e Maradona se aquecesse e não jogasse” e “Não quero ele pouco [na seleção portuguesa], quero ele muito”. Pouco depois, De acordo com o jogador, as falas do técnico foram contrárias ao que fora acordado entre eles, o que fez com que ele se sentisse traído e deixasse a equipe em plena competição. Mais tarde, Jesus declarou que Ronaldo seria bem-vindo caso quisesse retornar, cabendo a ele a decisão de voltar — o que não aconteceu. Continua após a publicidade