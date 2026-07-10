Jorge Jesus relembra conversa com Neymar em coletiva de imprensa: ‘Tu acabou’

Jorge Jesus foi apresentado nesta sexta-feira, 10, como o novo técnico da seleção portuguesa e opinou sobre o Neymar durante uma coletiva de imprensa. O treinador falou sobre colocar jogadores quando necessário e não se importar com o passado do atleta. “Ao Neymar, um dia disse assim: ‘Tu finish (acabou)’. O camisa 10 da seleção brasileira trabalhou com Jorge Jesus em 2023 e 2024, no Al-Hilal, time da Arábia Saudita. Ao longo da fala, o treinador ainda comentou sobre já ter treinado dois dos três melhores jogadores do mundo. “Falta um terceiro, que eu não vou treinar, que é o Messi. Já treinei o Neymar e o Ronaldo”.

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