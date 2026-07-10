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Esporte

Jorge Jesus relembra conversa com Neymar em coletiva de imprensa: ‘Tu acabou’

Ex-técnico do Flamengo foi apresentado como treinador da Seleção de Portugal

Por Tatiana Moura 10 jul 2026, 15h08 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h14
O técnico Jorge Jesus, com cabelos grisalhos e camisa cinza, conversa com o jogador Neymar Jr, de barba e camisa azul, ambos em um campo de futebol
Hilal's Brazilian forward Neymar speaks with his Portuguese coach Jorge Jesus during a training session at the Azadi Stadium in Tehran on October 2, 2023, on the eve of the AFC Champions League Group D football match between Iran’s Nassaji Mazandaran and Saudi Arabia’s Al-Hilal. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (ATTA KENARE/AFP)
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Jorge Jesus relembra conversa com Neymar em coletiva de imprensa: ‘Tu acabou’ Priorizar nos meus resultados Google

Jorge Jesus foi apresentado nesta sexta-feira, 10, como o novo técnico da seleção portuguesa e opinou sobre o Neymar durante uma coletiva de imprensa. O treinador falou sobre colocar jogadores quando necessário e não se importar com o passado do atleta. “Ao Neymar, um dia disse assim: ‘Tu finish (acabou)’. O camisa 10 da seleção brasileira trabalhou com Jorge Jesus em 2023 e 2024, no Al-Hilal, time da Arábia Saudita. Ao longo da fala, o treinador ainda comentou sobre já ter treinado dois dos três melhores jogadores do mundo. “Falta um terceiro, que eu não vou treinar, que é o Messi. Já treinei o Neymar e o Ronaldo”.

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