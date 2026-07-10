Jorge Jesus elogia Neymar, mas relembra conversa com jogador: ‘Você acabou’

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Jorge Jesus, o novo técnico de Portugal, deixou claro que suas decisões táticas são pautadas pelo desempenho em campo, sem privilegiar nenhum atleta. Ele afirmou que “o jogo dita” as substituições e relembrou um episódio com Neymar para ilustrar sua filosofia de que o melhor para a equipe prevalece.

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Em sua apresentação como treinador da seleção portuguesa nesta sexta, 10, Jorge Jesus afirmou que “o jogo dita” suas decisões e que não teria problema em substituir o jogador quem quer que fosse durante uma partida.

Quando questionado se teria substituído Cristiano Ronaldo na eliminação de Portugal para a Espanha na Copa do Mundo, Jesus respondeu:

“O jogo é que dita. Eu não posso, não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante para nós treinadores é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render, seja o jogador que for, se tiver que ser substituído, é, se não tiver que ser substituído, ele não é.”

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Na sequência, elogiou o artilheiro português e Neymar, com quem trabalhou no Al-Hilal, relembrando uma situação que viveu com brasileiro que ilustra sua tática de jogo:

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“Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo. Falta-me o terceiro que não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, treinei o Ronaldo. E a Neymar um dia disse assim: ‘Tu, finish‘. (Você acabou), ok? O que eu achar melhor para a equipe e para a seleção, assim será feito”, concluiu.

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Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Jorge Jesus treinou Neymar no Al-Hilal de agosto de 2023 a janeiro de 2025 no Al-Hilal. No entanto, o jogador sofreu uma grave lesão enquanto defendia a seleção brasileira em outubro de 2023, ficando um ano afastado sem jogar. Em seu retorno, o técnico afirmou que gostaria de contar com o brasileiro para disputa da Champions League Asiática, e não para o Campeonato Saudita pelo limite de estrangeiros. O jogador considerou insuficiente e optou por voltar ao Santos, em janeiro do ano passado.