Jorge Jesus é homenageado com título de cidadão honorário do Rio

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, recebeu nesta segunda-feira 25 o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores da capital. Campeão da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, o português de 65 anos se emocionou com a honraria e declarou: ‘Portugal tem orgulho de mim’.

“Sinto um grande orgulho em receber essa homenagem importante. Sou grato ao Flamengo por essa oportunidade. Fico emocionado porque há uma ligação entre nós, Portugal e Brasil. Meu país tem orgulho de mim” declarou o treinador.

Jorge Jesus foi recebido por torcedores na Câmara, sob gritos de “mister”, como é conhecido pelos jogadores do Flamengo. O presidente do clube, Rodolfo Landim, elogiou o treinador e ressaltou que espera a permanência dele na equipe ‘por muito tempo’. “Além de um profundo conhecimento da profissão, o mais importante é a atitude e vitalidade que ele (Jorge Jesus) tem. Espero que o Jesus fique por muito tempo no Flamengo”, comentou.

A cerimônia contou com a presença do governador do Rio, Wilson Witzel, que esteve em Lima, na final da Libertadores, e se ajoelhou em frente a Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas foi ignorado pelo atacante. Corintiano declarado, o político do PSC precisou explicar sua torcida controversa. “De fato, nasci em um lar corintiano. Tenho a carteirinha do Flamengo, de quando ainda tinha cabelo. Hoje, tenho orgulho de estar aqui para homenagear conquistas tão especiais”, justificou.

Jorge Jesus liderou o Flamengo ao seu segundo título da Libertadores, em um campanha que não acontecia há 38 anos. De quebra, o português faturou a taça do Campeonato Brasileiro um dia depois, quando o Palmeiras perdeu do Grêmio, em casa, e teve suas chances de título aniquiladas. O português teve seu nome entre os mais cantados na comemoração do Flamengo nas ruas do Rio de Janeiro, no último domingo.