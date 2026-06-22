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Esporte

Jordânia x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pela 2ª rodada do Grupo J, o mesmo de Argentina e Áustria. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 17h36
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 13: General view of the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group B match between Qatar and Switzerland at San Francisco Bay Area Stadium on June 13, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
Estádio da Área da Baía de San Francisco vai ser o palco da partida entre Estados Unidos e Bósnia hoje (Fran Santiago/Getty Images)
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Jordânia e Argélia vão jogar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

As duas seleções perderam na primeira rodada e precisam vencer para seguirem sonhando com a classificação.

A Jordânia está jogando a sua primeira edição de Copa do Mundo. Na estreia, a seleção jogou contra a Áustria, sofreu o primeiro gol e chegou a empatar a partida, mas acabou derrotada por 3 a 1.

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Do outro lado, a Argélia estreou contra a Argentina e perdeu por 3 a 0, com três gols marcados por Lionel Messi. Essa é a 5ª participação da Argélia no torneio e a primeira depois de 12 anos de ausência.

Como assistir ao jogo entre Jordânia e Argélia hoje?

Jordânia e Argélia vão se enfrentar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Jordânia: Abu Layla; Al-Arab, Nasib e Abualnadi; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Haddad e Abu Taha; Al-Taamari, Fakhouri e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.

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Argélia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb e Aouar; Mahrez, Chaïbi e Maza; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Odds para Jordânia x Argélia:

Resultado final

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Betano: Jordânia (6.10) – Empate (4.05) – Argélia (1.57)

Bet365: Jordânia (6.25) – Empate (4.33) – Argélia (1.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia);
  • Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia);
  • Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);
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TAGS:
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