Jordânia x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pela 2ª rodada do Grupo J, o mesmo de Argentina e Áustria. Saiba como assistir
Jordânia e Argélia vão jogar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.
As duas seleções perderam na primeira rodada e precisam vencer para seguirem sonhando com a classificação.
A Jordânia está jogando a sua primeira edição de Copa do Mundo. Na estreia, a seleção jogou contra a Áustria, sofreu o primeiro gol e chegou a empatar a partida, mas acabou derrotada por 3 a 1.
Do outro lado, a Argélia estreou contra a Argentina e perdeu por 3 a 0, com três gols marcados por Lionel Messi. Essa é a 5ª participação da Argélia no torneio e a primeira depois de 12 anos de ausência.
Como assistir ao jogo entre Jordânia e Argélia hoje?
Jordânia e Argélia vão se enfrentar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Jordânia: Abu Layla; Al-Arab, Nasib e Abualnadi; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Haddad e Abu Taha; Al-Taamari, Fakhouri e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.
Argélia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb e Aouar; Mahrez, Chaïbi e Maza; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.
Odds para Jordânia x Argélia:
Resultado final
Betano: Jordânia (6.10) – Empate (4.05) – Argélia (1.57)
Bet365: Jordânia (6.25) – Empate (4.33) – Argélia (1.50)