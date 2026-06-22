Jordânia x Argélia na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Jordânia e Argélia se enfrentam à meia-noite (terça, 23) pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. Ambas as seleções precisam da vitória para seguir na competição após estrearem com derrotas. A Jordânia faz sua estreia histórica no torneio, enquanto a Argélia retorna após 12 anos. Descubra onde assistir e as escalações prováveis.

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Jordânia e Argélia vão jogar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

As duas seleções perderam na primeira rodada e precisam vencer para seguirem sonhando com a classificação.

A Jordânia está jogando a sua primeira edição de Copa do Mundo. Na estreia, a seleção jogou contra a Áustria, sofreu o primeiro gol e chegou a empatar a partida, mas acabou derrotada por 3 a 1.

Do outro lado, a Argélia estreou contra a Argentina e perdeu por 3 a 0, com três gols marcados por Lionel Messi. Essa é a 5ª participação da Argélia no torneio e a primeira depois de 12 anos de ausência.

Como assistir ao jogo entre Jordânia e Argélia hoje?

Jordânia e Argélia vão se enfrentar na virada desta segunda, 22, para terça, 23, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Jordânia: Abu Layla; Al-Arab, Nasib e Abualnadi; Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Haddad e Abu Taha; Al-Taamari, Fakhouri e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.

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Argélia: Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Aït-Nouri; Bentaleb e Aouar; Mahrez, Chaïbi e Maza; Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Odds para Jordânia x Argélia:

Resultado final

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Betano: Jordânia (6.10) – Empate (4.05) – Argélia (1.57)

Bet365: Jordânia (6.25) – Empate (4.33) – Argélia (1.50)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovênia);

Slavko Vinčić (Eslovênia); Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia);

Tomaž Klančnik (Eslovênia) e Andraž Kovačič (Eslovênia); Quarto árbitro: Oshane Nation (Jamaica);