Jogos Paralímpicos de PyeongChang começam com presença brasileira

A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de inverno de PyeongChang aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Coreia do Sul. Aline Rocha, do esqui cross-country foi a porta-bandeira brasileira no evento.

Ao contrário do que ocorreu na abertura dos Jogos de Inverno, as Coreias desfilaram separadas, cada qual com sua bandeira nesta cerimônia. Apenas dois atletas do Norte foram aos Jogos, enquanto os sul-coreanos têm 36 representantes, a segunda maior delegação.

A tocha entrou no estádio carregada pelo dois atletas representantes da Coreia do Norte. Após passar por diversos atletas sul-coreanos, ela foi finalmente entregue ao atleta de curling em cadeira de rodas, Kim Hak-sung, medalha de prata nos Jogos de Vancouver, em 2010.

A cerimônia de abertura da Paralimpiada 2018 foi realizada com muita música e apresentações, como de uma garota cega sul-coreana, que interagiu com o mascote dos Jogos.

Esqui alpino, biatlo, esqui cross-country, hóquei de trenó, snowboard e curling de cadeira de rodas são os seis esportes que farão parte dos Jogos Paralímpicos em 2018, divididos em 80 eventos valendo medalha de ouro. O Brasil será representado por três atletas: Aline Rocha e Cristian Ribera no esqui cross-country e André Cintra no snowboard. O país com mais representantes são os EUA, com 68 atletas.