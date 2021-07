Jogos de Tóquio: previsão de tufão antecipa final do surfe

Uma mudança de última hora no calendário pode movimentar a posição brasileira no quadro de medalhas dos Jogos de Tóquio na madrugada desta terça-feira, 26. A organização da Olimpíada informou que, em razão da aproximação de um tufão na costa japonesa, antecipou a programação do surfe. Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Silvana Lima seguem na disputa na praia de Tsurigasaki.

As quartas de final terão início na noite desta segunda-feira (manhã de terça na Ásia) e a semifinal e a final devem invadir a madrugada. O tufão tem previsão de enfraquecer antes de chegar no Japão nesta terça-feira e a organização diz que antecipou as disputas apenas por precaução.

Campeão mundial em 2014 e 2018 e, portanto, um dos favoritos ao ouro, Medina chegou às quartas de final ao bater o australiano Julian Wilson por 14.33 a 13.00. Último campeão da World Surf League, Ítalo Ferreira também sonha alto após despachar o neozelandês Billy Stairmand por 14.54 a 9.67.

Na chave feminina, Silvana Lima eliminou a portuguesa Teresa Bonvalot 12.17 a 7.50. A outra representante brasileira no evento, Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas oitavas pela japonesa Amuro Tsuzuki por 10.33 a 9.

Confira a nova agenda do surfe (horários de Brasília)

Segunda-feira, 26

19h – Quartas de final masculina

21h24 – Quartas de final feminina

23h48 – Semifinal masculina

Terça-feira, 27

01h (já na terça-feira) – Semifinal feminina

02h16 – Decisão do bronze masculino

03h01 – Decisão do bronze feminino

03h46 – Final masculina

04h31 – Final feminina

Definidas as 4as de final do surfe dos @JogosOlimpicos 🏄‍♂️

Medina 🇧🇷 x 🇫🇷 Bourez

Ítalo 🇧🇷 x 🇯🇵 Ohhara

Igarashi 🇯🇵 x 🇺🇸Andino

Mesinas 🇵🇪 x 🇦🇺Wright 🏄‍♀️

Silvana 🇧🇷 x 🇺🇸Moore

Buitendag 🇿🇦x 🇵🇹 Hopkins

Hennessy 🇨🇷x 🇺🇸 Marks

Tsuzuki 🇯🇵 x 🇦🇺Fitzgibbons 🗓️26/07

⌚️19hs (de Brasília) pic.twitter.com/n9zGRJlc8N — Time Brasil (@timebrasil) July 26, 2021