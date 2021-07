Jogos de Tóquio já começaram: o que assistir na madrugada olímpica

A Olimpíada de Tóquio já começou. Três dias antes da cerimônia de abertura oficial, partidas de softbol e futebol, realizadas fora da capital japonesa, já servem de aquecimento para a grande festa do esporte, que vai até 8 de agosto. Em razão do fuso horário (a metrópole asiática está 12 horas à frente de Brasília), as competições começarão sempre durante à noite brasileira e se encerrarão nas manhãs seguintes, entre 21h e 9h, aproximadamente. VEJA fará uma cobertura especial e, diariamente, divulgará a agenda dos principais eventos da noite.

O jogo inaugural dos Jogos será Japão x Austrália de softbol, em Fukushima, a partir das 21h desta terça-feira 20 (já manhã de quarta no horário local. Para os brasileiros, a grande atração será a estreia da seleção feminina de futebol. Liderada pelas veteranas Marta e Formiga, a equipe vai em busca de um ouro inédito e inicia a caminhada diante da China, às 5h da madrugada de quarta-feira, 21, em Miyagi.

A Olimpíada de Tóquio será transmitidos pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda do dia (horários de Brasília)

Terça-feira, 20

Softbol feminino

21 h – China x Austrália

Quarta-feira, 21

Softbol feminino

0h – Itália x EUA

3h – México x Canadá

21h – Estados Unidos x Canadá

Futebol feminino

4h30 – Grã-Bretanha x Chile

5h – China x Brasil

5h30 – Suécia x Estados Unidos

7h30 – Japão x Canadá

8h – Zâmbia x Holanda

8h30 – Austrália x Nova Zelândia