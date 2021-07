Jogos de Tóquio: COI anuncia alteração no lema olímpico e prega união

Horas antes da estreia dos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma partida de softbol em Fukushima, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta terça-feira, 20, a alteração de seu lema “Mais rápido, mais alto, mais forte” para incluir a palavra “juntos” no final. Trata-se de mais uma demonstração de que a entidade pretende fazer do evento no Japão um símbolo de reconstrução em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Temos de adaptar o lema aos nossos tempos”, disse o presidente Thomas Bach em reunião após a aprovação de uma emenda à Carta Olímpica, de acordo com a agência Reuters. O lema original, Citius, Altius, Fortius, em latim, foi adotado pelo fundador dos jogos modernos, Pierre De Coubertin, no fim do século XIX. O lema agora será “Mais rápido, mais alto, mais forte – juntos” (Citius, Altius, Fortius – Communis, na versão latina).

We move forward when we move together. Introducing the new Olympic motto: Faster, Higher, Stronger – Together. #StrongerTogether pic.twitter.com/r87Ce99S4k — Olympics (@Olympics) July 20, 2021

“O esforço colaborativo está trazendo resultados melhores e mais rápidos do que trabalhar individualmente”, acrescentou Bach. “Este é um marco em nosso desenvolvimento e envia um sinal claro. Queremos colocar um foco especial na solidariedade. ” A cerimônia de abertura da 32ª edição dos Jogos, a primeira sem a presença de público, acontece na próxima sexta-feira, 23, às 8h (de Brasília).