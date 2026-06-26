Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados do Paraguai, Japão, Suécia, Equador e mais

A quinta-feira da Copa do Mundo de 2026 trouxe resultados históricos. O Equador derrotou a Alemanha de virada e garantiu lugar no mata-mata; a Costa do Marfim avançou pela primeira vez em sua história; e Holanda, Japão e Suécia confirmaram presença na segunda fase. No Grupo D, a Austrália sobreviveu a um empate sem gols, enquanto a Turquia se despediu com uma vitória dramática sobre os anfitriões americanos.

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Equador 2 x 1 Alemanha

O Equador entrou em campo com a difícil missão de derrotar a Alemanha e levou um gol logo aos 2 minutos, quando Leroy Sané colocou a Alemanha em vantagem. A reação, porém, foi imediata. Nilson Angulo empatou aos 9, marcando o primeiro gol da seleção sul-americana no torneio.

Gonzalo Plata completou a virada aos 78 minutos, aproveitando uma falha do goleiro Manuel Neuer. A vitória por 2 a 1 classificou o Equador entre os melhores terceiros colocados e encerrou uma espera de vinte anos por uma vaga no mata-mata. A Alemanha, apesar da derrota, continuou na liderança do Grupo E pelo saldo de gols.

Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim

A Costa do Marfim precisou de um protagonista improvável para romper um tabu histórico. Nicolas Pépé, que não marcava em uma partida da seleção em grandes jogos desde outubro de 2024, fez os dois gols da vitória sobre Curaçao.

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O primeiro nasceu de uma recuperação de Yan Diomande na saída de bola adversária; o segundo, de um passe preciso de Ibrahim Sangaré. Com o resultado, os marfinenses terminaram na segunda posição do Grupo E e avançaram pela primeira vez ao mata-mata de uma Copa. Curaçao, menor país a disputar o Mundial, despediu-se com um ponto e uma campanha mais resistente do que a goleada sofrida na estreia sugeria.

Japão 1 x 1 Suécia

Japão e Suécia fizeram um confronto equilibrado e as duas seleções se classificaram para a fase eliminatória. Depois de um primeiro tempo cauteloso, Daizen Maeda colocou os japoneses em vantagem aos 56 minutos, concluindo uma boa construção coletiva.

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A resposta sueca veio apenas cinco minutos depois. Anthony Elanga acertou um forte chute de longa distância e empatou. A Suécia ainda esteve perto da virada, mas o goleiro Zion Suzuki evitou o gol ao desviar uma cabeçada de Alexander Isak para o travessão. O Japão terminou em segundo lugar no Grupo F e enfrentará o Brasil na segunda fase; os suecos avançaram na terceira posição.

Tunísia 1 x 3 Holanda

A Holanda resolveu cedo uma partida que valia a liderança do Grupo F. Um gol contra de Ellyes Skhiri, logo aos 3 minutos, abriu o caminho para os europeus. Pouco depois, Brian Brobbey ampliou e chegou ao terceiro gol no Mundial.

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A Tunísia diminuiu na etapa final com Hazem Mastouri, mas Jan Paul van Hecke restabeleceu a vantagem de dois gols. A vitória por 3 a 1 levou os holandeses aos sete pontos e à primeira colocação da chave. A seleção tunisiana, que sofreu doze gols em três partidas, deixou a competição com uma defesa incapaz de sustentar qualquer reação.

Paraguai 0 x 0 Austrália

O confronto mais tenso do dia foi também o menos movimentado. Paraguai e Austrália entraram em campo sabendo que um gol poderia modificar completamente a classificação, mas produziram poucas oportunidades claras e terminaram empatados por 0 a 0.

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O resultado favoreceu os australianos, que terminaram em segundo lugar no Grupo D e avançaram pela terceira vez à fase eliminatória de uma Copa. O Paraguai ficou com quatro pontos, na terceira posição, passando a depender dos demais resultados de equipes na mesma colocação.

Turquia 3 x 2 Estados Unidos

Já eliminado, o time turco encontrou motivação para produzir uma das partidas mais agitadas da rodada. Os Estados Unidos abriram o placar aos 2 minutos, com Auston Trusty, mas Arda Güler e Barış Alper Yılmaz comandaram a reação europeia.

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Sebastian Berhalter voltou a empatar para os americanos. Quando o 2 a 2 parecia definitivo, Kaan Ayhan marcou no último lance e decretou a vitória turca por 3 a 2. O resultado não alterou a liderança dos Estados Unidos no Grupo D, mas expôs falhas de uma equipe bastante modificada por Mauricio Pochettino. A Turquia, por sua vez, saiu do Mundial ao menos com uma despedida digna.

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Resultados dos jogos de ontem na Copa:

Equador 2 x 1 Alemanha

Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim

Japão 1 x 1 Suécia

Tunísia 1 x 3 Holanda

Paraguai 0 x 0 Austrália

Turquia 3 x 2 Estados Unidos

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