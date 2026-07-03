Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados de Suíça, Portugal e Espanha

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Espanha, Portugal e Suíça garantem vaga nas oitavas da Copa do Mundo 2026. Portugal venceu a Croácia com um gol nos acréscimos e o 1º gol de CR7 em mata-mata. Espanha dominou a Áustria, e Suíça quebrou um jejum de 88 anos em eliminatórias. Confira os detalhes e os próximos confrontos!

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Espanha, Portugal e Suíça avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção espanhola venceu a Áustria por 3 a 0, enquanto Portugal derrotou a Croácia por 2 a 1, com o gol da classificação nos acréscimos. No último jogo do dia, a Suíça superou a Argélia por 2 a 0.

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Espanha 3 x 0 Áustria

A Espanha controlou a partida e abriu o placar aos 36 minutos, com Mikel Oyarzabal. A equipe manteve a posse de bola, limitou as ações ofensivas da Áustria e ampliou aos 66 minutos, com Pedro Porro.

Oyarzabal voltou a marcar aos 89 minutos e confirmou a vitória por 3 a 0. A Áustria terminou a partida sem acertar uma finalização no gol espanhol.

A Espanha chegou às oitavas de final sem sofrer gols na competição. Lamine Yamal participou das principais jogadas ofensivas e ajudou a equipe a encontrar espaços na defesa austríaca.

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Portugal 2 x 1 Croácia

A Croácia abriu o placar aos 53 minutos, com Ivan Perisic. Portugal empatou aos 68, quando Cristiano Ronaldo converteu uma cobrança de pênalti. Foi o primeiro gol do atacante em uma partida eliminatória de Copa do Mundo.

O confronto permaneceu empatado até os acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, Gonçalo Ramos marcou o gol da virada e garantiu a classificação portuguesa.

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A Croácia ainda chegou a empatar no fim, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. Com a vitória por 2 a 1, Portugal avançou para enfrentar a Espanha nas oitavas de final.

Suíça 2 x 0 Argélia

A Suíça abriu o placar aos 10 minutos. Johan Manzambi iniciou um contra-ataque e deu a assistência para Breel Embolo finalizar.

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O segundo gol saiu logo no início da etapa final. Dan Ndoye aproveitou uma falha da defesa argelina e marcou aos 46 minutos. A Suíça reduziu os espaços, controlou as tentativas de reação da Argélia e manteve o resultado até o fim.

A vitória encerrou um período de 88 anos sem um triunfo suíço em partidas eliminatórias de Copa do Mundo. A última classificação da equipe em um mata-mata havia ocorrido em 1938.

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Resultados dos jogos de ontem na Copa:

Espanha 3 x 0 Áustria

Portugal 2 x 1 Croácia

Suíça 2 x 0 Argélia

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