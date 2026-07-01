Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados de México, França e Noruega
Haaland e Mbappé marcaram e mexicanos quebraram um tabu histórico na Copa
A Copa do Mundo de 2026 definiu mais três classificados para as oitavas de final na terça-feira, 30 de junho. A Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, a França superou a Suécia por 3 a 0 e o México derrotou o Equador por 2 a 0.
+ Jogos de hoje, quarta, 1º de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Noruega 2 x 1 Costa do Marfim
A Noruega abriu o placar no primeiro tempo com Antonio Nusa. A Costa do Marfim reagiu depois do intervalo e empatou aos 74 minutos, quando Amad Diallo entrou na área e concluiu a jogada individual.
O gol da classificação norueguesa saiu aos 86 minutos. Erling Haaland apareceu dentro da área e finalizou de perto para marcar o 2 a 1. Nos acréscimos, o goleiro Ørjan Nyland evitou o empate ao defender uma cobrança de falta de Amad Diallo.
A vitória colocou a Noruega nas oitavas de final pela primeira vez. A seleção enfrentará o Brasil no domingo, 5 de julho, em East Rutherford. Haaland chegou a cinco gols no torneio.
França 3 x 0 Suécia
A França controlou a partida e abriu o placar com Kylian Mbappé, após assistência de Ousmane Dembélé. A equipe francesa manteve a pressão e ampliou no começo do segundo tempo, com Bradley Barcola.
Mbappé marcou novamente na etapa final, depois de receber passe de Michael Olise, e definiu a vitória por 3 a 0. O atacante chegou a seis gols na Copa de 2026 e a 18 em Mundiais.
Com o resultado, a França avançou às oitavas de final e enfrentará o Paraguai. A Suécia foi eliminada após apresentar dificuldades para conter a velocidade e a movimentação do ataque francês.
México 2 x 0 Equador
O México resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Julián Quiñones abriu o placar aos 22 minutos, após receber um lançamento e finalizar no canto. Nove minutos depois, o próprio Quiñones recuperou a bola e passou para Raúl Jiménez marcar o segundo gol.
O Equador teve oportunidades para diminuir, mas parou no goleiro Raúl Rangel e não conseguiu alterar o placar. A equipe mexicana administrou a vantagem no segundo tempo e confirmou a classificação por 2 a 0.
O resultado encerrou um jejum de 40 anos do México sem vencer uma partida eliminatória de Copa do Mundo. A última vitória havia ocorrido em 1986, também como país-sede. Os mexicanos enfrentarão nas oitavas o vencedor de Inglaterra x República Democrática do Congo.
Resultados dos jogos de ontem na Copa:
- Noruega 2 x 1 Costa do Marfim
- França 3 x 0 Suécia
- México 2 x 0 Equador
EM UM SÓ LUGAR