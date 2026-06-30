Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados de Holanda, Marrocos, Alemanha e mais
Depois da classificação brasileira nos acréscimos, as outras duas partidas foram decididas nos pênaltis
Mais três seleções se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29 de junho. O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada. Nos outros jogos do dia, o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis, e Marrocos superou a Holanda também nas cobranças.
+ Jogos de hoje, terça, 30 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Brasil 2 x 1 Japão
O Brasil teve dificuldades diante da marcação japonesa e saiu atrás no primeiro tempo. Kaishu Sano aproveitou um erro na saída de bola brasileira e abriu o placar para o Japão.
A seleção brasileira aumentou a pressão depois do intervalo e empatou com Casemiro, em jogada aérea. O gol da classificação saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Gabriel Martinelli recebeu passe de Bruno Guimarães e finalizou no canto para definir a vitória por 2 a 1.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti avançou às oitavas de final e enfrentará o vencedor de Noruega x Costa do Marfim. Apesar da classificação, o Brasil voltou a apresentar problemas na saída de bola e dificuldades para criar contra uma defesa organizada.
Alemanha 1 x 1 Paraguai — Paraguai vence por 4 a 3 nos pênaltis
O Paraguai eliminou a Alemanha após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Julio Enciso abriu o placar para os paraguaios, e Kai Havertz empatou para a seleção alemã.
A Alemanha teve mais posse de bola e pressionou durante boa parte da partida, mas encontrou dificuldades para superar a defesa paraguaia. Na prorrogação, um gol alemão foi anulado após revisão do VAR.
Na disputa de pênaltis, o goleiro Orlando Gill defendeu as cobranças de Havertz e Nick Woltemade. Jonathan Tah também desperdiçou. José Canale converteu o último pênalti e confirmou a vitória paraguaia por 4 a 3. Foi a primeira derrota da Alemanha em uma disputa de pênaltis em Copas do Mundo.
Holanda 1 x 1 Marrocos — Marrocos vence por 3 a 2 nos pênaltis
A Holanda abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo, com Cody Gakpo. Marrocos empatou nos acréscimos, quando Issa Diop marcou de cabeça e levou a partida para a prorrogação.
Como o empate permaneceu, a classificação foi decidida nos pênaltis. O goleiro Yassine Bounou defendeu a cobrança de Crysencio Summerville, e Quinten Timber chutou para fora. Ismael Saibari marcou o pênalti decisivo e garantiu a vitória marroquina por 3 a 2.
Marrocos avançou às oitavas de final e enfrentará o Canadá. A Holanda foi eliminada depois de sofrer o empate nos minutos finais e desperdiçar duas cobranças na decisão.
Resumo dos jogos de ontem:
- Brasil 2 x 1 Japão
- Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai
- Holanda 1 (2) x (3) 1 Marrocos
EM UM SÓ LUGAR