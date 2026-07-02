Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados de Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra

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Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos garantiram suas vagas nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A Inglaterra virou com dois gols de Kane, a Bélgica protagonizou uma virada emocionante na prorrogação contra Senegal e os EUA venceram a Bósnia mesmo com um a menos. Detalhes dos confrontos aqui.

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Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 na quarta-feira, 1º de julho. Os ingleses venceram a República Democrática do Congo por 2 a 1. A Bélgica superou Senegal por 3 a 2, na prorrogação, enquanto os americanos derrotaram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0.

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Inglaterra 2 x 1 República Democrática do Congo

A República Democrática do Congo abriu o placar aos 7 minutos, com Brian Cipenga, após aproveitar uma falha da defesa inglesa. A equipe africana manteve a vantagem durante boa parte da partida e contou com boas defesas do goleiro Lionel Mpasi.

A Inglaterra empatou aos 75 minutos. Harry Kane apareceu na área e marcou de cabeça. Onze minutos depois, o atacante finalizou de fora da área e fez o gol da virada. Com os dois gols, Kane garantiu a vitória inglesa por 2 a 1.

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A seleção comandada por Thomas Tuchel avançou às oitavas de final e enfrentará o México. Apesar da classificação, a Inglaterra teve dificuldades para criar oportunidades durante a maior parte do jogo e voltou a apresentar falhas defensivas.

Bélgica 3 x 2 Senegal — após a prorrogação

Senegal esteve perto da classificação depois de abrir 2 a 0, com gols de Habib Diarra e Ismaïla Sarr. A equipe africana controlou a partida até os minutos finais, quando a Bélgica iniciou a reação.

Romelu Lukaku reduziu a diferença, e Youri Tielemans empatou ainda no tempo regulamentar, levando o confronto para a prorrogação. No último minuto do tempo extra, a arbitragem marcou um pênalti após revisão do VAR. Tielemans converteu a cobrança e definiu a vitória belga por 3 a 2.

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A Bélgica avançou depois de ficar dois gols atrás no placar, mas voltou a mostrar problemas defensivos. Senegal foi eliminado após perder a vantagem nos minutos finais. Os belgas enfrentarão os Estados Unidos nas oitavas de final.

Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

Os Estados Unidos abriram o placar no fim do primeiro tempo, com Folarin Balogun. O atacante, porém, foi expulso na etapa final após uma entrada sobre Tarik Muharemovic.

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Mesmo com um jogador a menos, a seleção americana manteve a vantagem. Aos 82 minutos, Malik Tillman marcou de falta e confirmou a vitória por 2 a 0. A Bósnia teve mais posse de bola e finalizações, mas não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.

Foi a primeira vitória dos Estados Unidos em uma partida eliminatória de Copa do Mundo desde 2002. A equipe enfrentará a Bélgica nas oitavas, mas não contará com Balogun, suspenso pela expulsão.

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Resultados dos jogos de ontem na Copa:

Inglaterra 2 x 1 República Democrática do Congo

Bélgica 3 x 2 Senegal

Estados Unidos 2 x 0 Bósnia e Herzegovina

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