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Esporte

Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados da Argélia, França, Noruega e mais

Lionel Messi marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro da história das Copas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 08h11
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 22: Lionel Messi of Argentina celebrates the second goal during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Masashi Hara/Getty Images)
Lionel Messi comemorando o segundo gol da Argentina contra a Áustria (Masashi Hara/Getty Images)
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A segunda-feira da Copa do Mundo de 2026 pertenceu aos grandes artilheiros. Lionel Messi ultrapassou o recorde de gols em Mundiais, Kylian Mbappé voltou a decidir pela França e Erling Haaland conduziu a Noruega à fase eliminatória. No Grupo J, a Argélia completou a rodada com uma virada importante sobre a Jordânia, mantendo aberta a disputa pela segunda posição.

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Argentina 2 x 0 Áustria

Lionel Messi transformou mais uma partida de Copa em acontecimento histórico. O capitão marcou os dois gols da vitória argentina por 2 a 0 sobre a Áustria, em Dallas, e chegou a 18 gols em Mundiais, superando a antiga marca de 16 do alemão Miroslav Klose. O feito veio às vésperas de seu aniversário de 39 anos.

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A tarde não começou perfeita: Messi desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Recuperou-se pouco depois, abriu o placar antes do intervalo e voltou a marcar nos acréscimos da etapa final. A Áustria pressionou e tentou acelerar o jogo, mas não encontrou espaço suficiente para desmontar a defesa argentina. Com duas vitórias, a campeã mundial garantiu presença na fase de 32 avos e assumiu o controle do Grupo J.

França 3 x 0 Iraque

A França precisou enfrentar dois adversários na Filadélfia: o Iraque e o mau tempo. Raios e chuva forte provocaram uma longa interrupção, mas não alteraram o favoritismo francês. Mbappé marcou duas vezes, Ousmane Dembélé completou o placar e a equipe de Didier Deschamps venceu por 3 a 0.

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O atacante francês balançou a rede antes e depois do intervalo, chegando a quatro gols no torneio. Dembélé fechou a conta após assistência de Michael Olise. Com seis pontos em dois jogos, a França também assegurou a classificação antecipada e deixou para o confronto com a Noruega a definição da liderança do Grupo I.

Noruega 3 x 2 Senegal

A Noruega confirmou que seu retorno ao Mundial, depois de 28 anos, não se resume à participação. Com dois gols de Haaland, a seleção escandinava derrotou Senegal por 3 a 2 em Nova Jersey e garantiu antecipadamente uma vaga na fase eliminatória. Marcus Holmgren Pedersen marcou o outro gol norueguês.

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Senegal reagiu depois de ficar em desvantagem e reduziu com Ismaïla Sarr no começo do segundo tempo. A equipe africana manteve o confronto aberto até os acréscimos, mas não conseguiu alcançar o empate. Haaland chegou a quatro gols na competição, com dois dobletes consecutivos, e colocou seu nome ao lado de Messi e Mbappé na corrida pela artilharia.

Jordânia 1 x 2 Argélia

A Argélia precisou reagir para continuar viva no Grupo J. Nizar Al-Rashdan colocou a Jordânia em vantagem aos 36 minutos, aumentando a pressão sobre uma seleção argelina que havia sido derrotada pela Argentina na estreia. A resposta só apareceu na etapa final.

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Nadhir Benbouali empatou aos 69 minutos, e Amine Gouiri completou a virada aos 82. A vitória por 2 a 1 levou a Argélia aos três pontos, em igualdade com a Áustria, enquanto a Jordânia permaneceu sem pontuar e teve suas chances de classificação seriamente comprometidas.

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Resultados da Copa na segunda, 22:

  • Argentina 2 x 0 Áustria
  • França 3 x 0 Iraque
  • Noruega 3 x 2 Senegal
  • Jordânia 1 x 2 Argélia
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Copa do Mundo 2026
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