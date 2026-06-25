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Esporte

Jogos de ontem na Copa do Mundo: resultados da África do Sul, Coreia do Sul, México e mais

Saiba todos as seleções classificadas e zebras

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h10
MIAMI GARDENS, FL - JUNE 24: Brazil forward Vinícius Júnior (7) celebrates his first goal in the first half during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil on Wednesday, June 24, 2026 at Miami Stadium in Miami Gardens, FL (Photo by Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images)
Vini Jr. comemorando o primeiro gol contra a Escócia (Peter Joneleit/Icon Sportswire/Getty Images)
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A quarta-feira marcou o início das decisões na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil apresentou sua atuação mais consistente ao vencer a Escócia por 3 a 0, resultado que garantiu a liderança do Grupo C. México e Suíça também avançaram na primeira posição de suas chaves, enquanto a África do Sul protagonizou a grande surpresa do dia ao derrotar a Coreia do Sul e conquistar uma vaga inédita no mata-mata.

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Suíça 2 x 1 Canadá

A Suíça precisava vencer para tomar do Canadá a liderança do Grupo B — e cumpriu a missão com uma arrancada decisiva no começo do segundo tempo. Ruben Vargas abriu o placar um minuto depois do intervalo, e Johan Manzambi ampliou aos 57, recompensando as mudanças promovidas pelo técnico Murat Yakin.

O Canadá reagiu com Promise David, que entrou no segundo tempo e marcou aos 76 minutos. Empurrada pela torcida em Vancouver, a seleção anfitriã pressionou até o fim, mas parou nas importantes defesas do goleiro Gregor Kobel. A Suíça terminou na liderança, com sete pontos; o Canadá, apesar da derrota, avançou em segundo e chegou pela primeira vez à fase eliminatória de uma Copa masculina.

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Bósnia e Herzegovina 3 x 1 Catar

A Bósnia entrou em campo obrigada a vencer para manter viva a possibilidade de classificação entre os melhores terceiros colocados. A pressão produziu efeito: Kerim Alajbegovic abriu o placar aos 29 minutos em uma bela jogada individual, e um gol contra do goleiro Mahmoud Abunada ampliou pouco depois.

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Hassan Al-Haydos descontou para o Catar ainda antes do intervalo. Os asiáticos cresceram na segunda etapa, mas não conseguiram empatar. Ermin Mahmic marcou o terceiro gol bósnio na reta final e confirmou a primeira vitória da seleção no torneio. Com quatro pontos e a terceira posição do Grupo B, a Bósnia passou a depender da classificação geral dos terceiros colocados; o Catar foi eliminado.

Brasil 3 x 0 Escócia

O Brasil entrou em campo precisando de uma atuação convincente e encontrou em Vinicius Júnior o seu protagonista. O atacante abriu o placar aos 7 minutos e voltou a marcar pouco antes do intervalo. Com quatro gols no Mundial, Vinicius está entre os principais artilheiros da competição.

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Matheus Cunha fez o terceiro gol, após assistência de Bruno Guimarães, e completou uma vitória sem sustos. A noite ainda teve o retorno de Neymar à seleção brasileira, quase três anos depois de sua última partida com a camisa amarela. Com sete pontos, o time de Carlo Ancelotti terminou na liderança do Grupo C. A Escócia ficou em terceiro e passou a aguardar os demais resultados para saber se avançará.

Marrocos 4 x 2 Haiti

Marrocos avançou, mas precisou sobreviver ao jogo mais movimentado do dia. Já eliminado, o Haiti atuou leve, abriu o placar e voltou a ficar em vantagem mais tarde com Wilson Isidor. A seleção africana respondeu duas vezes, com Achraf Hakimi e Ismael Saibari.

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A superioridade marroquina apareceu apenas na reta final. Soufiane Rahimi marcou o gol da virada aos 78 minutos, e o jovem Gessime Yassine fechou a vitória por 4 a 2. Marrocos terminou com os mesmos sete pontos do Brasil, mas ficou em segundo lugar pelo saldo de gols. O Haiti se despediu sem pontuar, embora tenha deixado sua melhor apresentação justamente na última rodada.

África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul

A África do Sul foi a zebra da quarta-feira. Diante de uma Coreia do Sul que precisava apenas do empate para assegurar a segunda colocação, os africanos resistiram à pressão e marcaram o gol decisivo com Maseko no segundo tempo.

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O resultado levou a África do Sul ao segundo lugar do Grupo A e à fase eliminatória pela primeira vez em sua história. A Coreia caiu para a terceira posição e passou a depender da classificação entre os oito melhores terceiros colocados.

Tchéquia 0 x 3 México

Mesmo já classificado e com mudanças na equipe, o México encerrou a primeira fase com campanha perfeita. Depois de um primeiro tempo equilibrado, Mateo Chávez abriu o placar aos 54 minutos. Julián Quiñones ampliou sete minutos depois, aproveitando uma confusão dentro da área, e Álvaro Fidalgo completou a vitória nos acréscimos.

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A partida também teve um momento simbólico: aos 40 anos, Guillermo Ochoa entrou em campo em sua sexta Copa e foi ovacionado pela torcida na Cidade do México. O goleiro ainda participou da construção do terceiro gol. Com nove pontos e nenhum gol sofrido, os mexicanos confirmaram a liderança do Grupo A; a Tchéquia, com apenas um ponto, foi eliminada.

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Resultados dos jogos de ontem na Copa:

  • Suíça 2 x 1 Canadá
  • Bósnia 3 x 1 Catar
  • Brasil 3 x 0 Escócia
  • Marrocos 4 x 2 Haiti
  • África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul
  • Tchéquia 0 x 3 México
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