Jogos de ontem na Copa do Mundo: os resultados de México, Canadá e mais

Ler Resumo





A segunda rodada dos Grupos A e B da Copa do Mundo 2026 trouxe emoções: o México garantiu classificação antecipada, o Canadá fez história com uma goleada de 6 a 0, e a Suíça avançou. Empates e expulsões também marcaram o dia, deixando seleções sob pressão e cenários abertos para a última rodada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A quinta-feira, 18 de junho, abriu a segunda rodada dos Grupos A e B da Copa do Mundo de 2026 com o primeiro classificado para a próxima fase, uma goleada histórica e resultados que deixaram algumas seleções pressionadas.

+ Jogos de hoje, sexta, 19 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Tchéquia 1 x 1 África do Sul

A Tchéquia parecia encaminhar sua recuperação no Grupo A quando Michal Sadílek abriu o placar logo aos 6 minutos, aproveitando o começo desorganizado da África do Sul. No segundo tempo, os europeus recuaram e permitiram que os sul-africanos crescessem ao longo da partida.

A insistência africana foi recompensada aos 83 minutos. Após uma marcação de toque de mão contra Pavel Šulc, Teboho Mokoena converteu o pênalti e decretou o empate por 1 a 1. O ponto manteve as duas seleções vivas, mas também deixou ambas obrigadas a buscar a vitória na última rodada. A África do Sul enfrentará a Coreia do Sul sem Mokoena, suspenso, enquanto a Tchéquia terá pela frente o México.

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

A goleada suíça nasceu apenas na reta final. Depois de 73 minutos de equilíbrio e pouca inspiração, o técnico Murat Yakin colocou Johan Manzambi em campo. O jovem atacante precisou de poucos instantes para abrir o placar e transformar completamente a partida.

Continua após a publicidade

A expulsão do bósnio Tarik Muharemovic facilitou o trabalho da Suíça, que ampliou com Ruben Vargas, Granit Xhaka, de pênalti, e novamente Manzambi. Ermin Mahmic marcou o gol de honra da Bósnia. Com a vitória por 4 a 1, os suíços chegaram a quatro pontos e ficaram próximos da classificação; a Bósnia, com apenas um, passou a depender de uma vitória sobre o Catar.

Canadá 6 x 0 Catar

Em Vancouver, o Canadá viveu a noite mais importante de sua história em Copas. A seleção da casa goleou o Catar por 6 a 0 e conquistou sua primeira vitória em uma edição masculina do Mundial. Jonathan David comandou o espetáculo com três gols, enquanto Cyle Larin e Nathan Saliba também marcaram. O outro gol canadense saiu contra.

Continua após a publicidade

O Catar terminou a partida com nove jogadores, e uma das expulsões ocorreu após uma entrada violenta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné. O meio-campista canadense deixou o gramado de maca com uma grave lesão na perna. A ocorrência provocou revolta, discussões entre jogadores e uma confusão após o apito final.

México 1 x 0 Coreia do Sul

O México não encantou, mas fez o necessário. Depois de um primeiro tempo equilibrado e recebido com alguma impaciência pela torcida em Guadalajara, a equipe de Javier Aguirre abriu o placar no início da etapa final. O goleiro Kim Seung-gyu não conseguiu segurar uma bola aérea, e Luis Romo aproveitou a falha para marcar o único gol da partida.

Continua após a publicidade

A Coreia do Sul pressionou nos minutos finais, mas parou em uma defesa dupla de Raúl Rangel. Com duas vitórias em dois jogos, o México garantiu antecipadamente a liderança do Grupo A e uma partida eliminatória na Cidade do México, no dia 30 de junho.

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Continua após a publicidade

Resultados da Copa nesta quinta, 18:

Tchéquia 1 x 1 África do Sul

Suíça 4 x 1 Bósnia

Canadá 6 x 0 Catar

México 1 x 0 Coreia do Sul