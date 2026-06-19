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Esporte

Jogos de ontem na Copa do Mundo: os resultados de México, Canadá e mais

Quatro jogos abriram a segunda rodada dos Grupos A e B

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 08h25
VANCOUVER, CANADA - JUNE 18: Nathan-Dylan Saliba #25 of Canada celebrates with teammates after scoring during the second half of the FIFA World Cup 2026 Group B match against Qatar at BC Place Vancouver on June 18, 2026 in Vancouver, Canada. (Photo by Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Seleção canadense comemora goleada sobre o Catar: melhor campanha em Copas da história (Emma Ottosen/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Jogos de ontem na Copa do Mundo: os resultados de México, Canadá e mais Priorize VEJA no Google

A quinta-feira, 18 de junho, abriu a segunda rodada dos Grupos A e B da Copa do Mundo de 2026 com o primeiro classificado para a próxima fase, uma goleada histórica e resultados que deixaram algumas seleções pressionadas.

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Tchéquia 1 x 1 África do Sul

A Tchéquia parecia encaminhar sua recuperação no Grupo A quando Michal Sadílek abriu o placar logo aos 6 minutos, aproveitando o começo desorganizado da África do Sul. No segundo tempo, os europeus recuaram e permitiram que os sul-africanos crescessem ao longo da partida.

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A insistência africana foi recompensada aos 83 minutos. Após uma marcação de toque de mão contra Pavel Šulc, Teboho Mokoena converteu o pênalti e decretou o empate por 1 a 1. O ponto manteve as duas seleções vivas, mas também deixou ambas obrigadas a buscar a vitória na última rodada. A África do Sul enfrentará a Coreia do Sul sem Mokoena, suspenso, enquanto a Tchéquia terá pela frente o México.

Suíça 4 x 1 Bósnia e Herzegovina

A goleada suíça nasceu apenas na reta final. Depois de 73 minutos de equilíbrio e pouca inspiração, o técnico Murat Yakin colocou Johan Manzambi em campo. O jovem atacante precisou de poucos instantes para abrir o placar e transformar completamente a partida.

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A expulsão do bósnio Tarik Muharemovic facilitou o trabalho da Suíça, que ampliou com Ruben Vargas, Granit Xhaka, de pênalti, e novamente Manzambi. Ermin Mahmic marcou o gol de honra da Bósnia. Com a vitória por 4 a 1, os suíços chegaram a quatro pontos e ficaram próximos da classificação; a Bósnia, com apenas um, passou a depender de uma vitória sobre o Catar.

Canadá 6 x 0 Catar

Em Vancouver, o Canadá viveu a noite mais importante de sua história em Copas. A seleção da casa goleou o Catar por 6 a 0 e conquistou sua primeira vitória em uma edição masculina do Mundial. Jonathan David comandou o espetáculo com três gols, enquanto Cyle Larin e Nathan Saliba também marcaram. O outro gol canadense saiu contra.

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O Catar terminou a partida com nove jogadores, e uma das expulsões ocorreu após uma entrada violenta de Assim Madibo sobre Ismaël Koné. O meio-campista canadense deixou o gramado de maca com uma grave lesão na perna. A ocorrência provocou revolta, discussões entre jogadores e uma confusão após o apito final.

México 1 x 0 Coreia do Sul

O México não encantou, mas fez o necessário. Depois de um primeiro tempo equilibrado e recebido com alguma impaciência pela torcida em Guadalajara, a equipe de Javier Aguirre abriu o placar no início da etapa final. O goleiro Kim Seung-gyu não conseguiu segurar uma bola aérea, e Luis Romo aproveitou a falha para marcar o único gol da partida.

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A Coreia do Sul pressionou nos minutos finais, mas parou em uma defesa dupla de Raúl Rangel. Com duas vitórias em dois jogos, o México garantiu antecipadamente a liderança do Grupo A e uma partida eliminatória na Cidade do México, no dia 30 de junho.

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Resultados da Copa nesta quinta, 18:

  • Tchéquia 1 x 1 África do Sul
  • Suíça 4 x 1 Bósnia
  • Canadá 6 x 0 Catar
  • México 1 x 0 Coreia do Sul
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Copa do Mundo 2026
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