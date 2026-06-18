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Esporte

Jogos de ontem na Copa do Mundo: os resultados de Colômbia, Inglaterra e mais

Em um jogo de alto nível técnico, a Inglaterra estreou com vitória sobre a Croácia; confira os placares de outras partidas

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h12 | Atualizado em 18 jun 2026, 09h24
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: Luis Diaz #7 of Colombia celebrates with teammates after scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Luke Hales/Getty Images)
Seleção colombiana comemorando o segundo gol contra o Uzbequistão (Luke Hales/Getty Images)
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A quarta-feira, 17, da Copa do Mundo de 2026 foi mais um dia de jogos emocionantes e zebra. Portugal abriu sua campanha com um empate diante da República Democrática do Congo, enquanto Inglaterra e Croácia fizeram um dos melhores jogos da Copa até aqui. Na parte da noite, Gana arrancou uma vitória dramática sobre o Panamá, e a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K ao bater o estreante Uzbequistão por 3 a 1.

Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo

Portugal começou como manda o figurino de uma seleção favorita: gol cedo, controle de posse e a sensação de que venceria a partida com tranquilidade. João Neves abriu o placar aos 6 minutos, após assistência de Pedro Neto. Mas a equipe de Roberto Martínez perdeu agressividade, criou pouco e viu a RD Congo crescer antes do intervalo.

O empate veio nos acréscimos do primeiro tempo, com Yoane Wissa, autor do primeiro gol congolês em uma Copa do Mundo. Foi também o primeiro ponto da seleção africana no torneio em 52 anos. Cristiano Ronaldo, aos 41 anos e em sua sexta Copa, teve atuação discreta.

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Inglaterra 4 x 2 Croácia

Em um jogo de alto nível técnico, a Inglaterra estreou com vitória sobre a Croácia, por 4 a 2, em Dallas. Harry Kane foi o nome da partida, com dois gols e atuação de gala sob o comando de Thomas Tuchel. Jude Bellingham e Marcus Rashford completaram o placar inglês, em um jogo que a Inglaterra até sofreu sustos no primeiro tempo, mas dominou depois do intervalo. A Croácia ainda conseguiu levar o jogo empatado para o intervalo, com gols de Baturina e Musa, mas não sustentou o ritmo.

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Gana 1 x 0 Panamá

Em Toronto, Gana superou o Panamá por 1 a 0 no apagar das luzes, graças a Caleb Yirenkyi, que marcou nos acréscimos e evitou uma estreia frustrante em um jogo de poucas chances claras. O Panamá resistiu bem, esteve perto de arrancar seu primeiro ponto na competição, mas acabou punido no final. Com o resultado, Gana largou no Grupo L ao lado da Inglaterra.

Uzbequistão 1 x 3 Colômbia

A Colômbia fechou o dia com uma vitória importante sobre o Uzbequistão, em um jogo que teve mais sustos do que o placar sugere, mas grande importância para a classificação colombiana. Daniel Muñoz abriu o marcador no fim do primeiro tempo e a Colômbia foi para o intervalo com a vitória parcial. Na etapa final, Abbosbek Fayzullaev anotou o primeiro gol uzbeque em Copas e empatou a partida. Luis Díaz recolocou os colombianos à frente e Jáminton Campaz fechou a conta nos acréscimos.

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A vitória por 3 a 1 colocou a Colômbia na liderança inicial do Grupo K, beneficiada pelo empate entre Portugal e RD Congo. Para o Uzbequistão, a derrota veio com um marco simbólico: a seleção estreante mostrou personalidade, competiu bem em parte do segundo tempo e saiu do gramado com o primeiro gol da equipe em Mundiais, registrado por Fayzullaev.

Resultados da Copa do Mundo nesta quarta-feira, 17:

  • Portugal 1 x 1 República Democrática do Congo
  • Inglaterra 4 x 2 Croácia
  • Gana 1 x 0 Panamá
  • Uzbequistão 1 x 3 Colômbia
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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