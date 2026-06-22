Jogos de ontem na Copa do Mundo: o resultado do Egito, gol histórico de Cabo Verde e mais

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A 2ª rodada da Copa 2026 agitou os Grupos G e H! A Espanha goleou e recuperou a confiança. Cabo Verde surpreendeu novamente ao empatar com o Uruguai. A Bélgica decepcionou, parando no goleiro iraniano. Destaque para o Egito, que conquistou a primeira vitória de sua história em Copas, liderado por Salah.

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A segunda rodada dos Grupos G e H embaralhou a disputa por vagas na fase eliminatória da Copa do Mundo 2026. A Espanha respondeu às críticas com uma goleada sobre a Arábia Saudita, enquanto Cabo Verde voltou a fazer história contra o Uruguai. No outro grupo, a Bélgica parou no goleiro iraniano Alireza Beiranvand, enquanto o Egito conquistou a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo, liderado por Mohamed Salah.

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Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Depois do surpreendente empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a Espanha finalmente chegou para a Copa do Mundo. Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, marcando seu primeiro gol em uma Copa. Mikel Oyarzabal fez outros dois antes dos 25 minutos e praticamente resolveu o confronto ainda no primeiro tempo.

O quarto gol saiu no início da etapa final, quando uma finalização de Marc Cucurella desviou no defensor Hassan Altambakti. Com Yamal e Oyarzabal preservados depois do intervalo, a equipe de Luis de la Fuente diminuiu o ritmo, administrou a vantagem e chegou aos quatro pontos na liderança do Grupo H. A Arábia Saudita permaneceu com apenas um.

Bélgica 0 x 0 Irã

A Bélgica voltou a decepcionar. Embora tenha controlado a posse e passado boa parte do confronto no campo adversário, a seleção europeia esbarrou na falta de precisão — e em uma atuação decisiva de Alireza Beiranvand. O goleiro iraniano realizou uma sequência de defesas importantes, incluindo uma intervenção à queima-roupa diante de Maxim De Cuyper.

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O Irã chegou a balançar a rede com Mehdi Taremi, mas o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. A Bélgica ainda perdeu Nathan Ngoy, expulso aos 66 minutos depois de derrubar Taremi quando o atacante avançava em direção ao gol. Mesmo com um jogador a mais, os iranianos não conseguiram aproveitar a oportunidade. As duas seleções terminaram a rodada com dois pontos no Grupo G.

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

Cabo Verde provou que o empate com a Espanha não havia sido obra do acaso. A seleção africana abriu o placar aos 21 minutos com Kevin Pina, em cobrança de falta. O gol foi primeiro de Cabo Verde na história das Copas.

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O Uruguai reagiu antes do intervalo. Maxi Araújo aproveitou um rebote para empatar e depois serviu Agustín Canobbio, responsável pela virada. Hélio Varela entrou no segundo tempo e, dois minutos depois, aproveitou um passe errado de Mathías Olivera para marcar o 2 a 2. Com dois empates contra campeões mundiais, os estreantes chegaram à última rodada com chances reais de classificação.

Nova Zelândia 1 x 3 Egito

A Nova Zelândia começou melhor e abriu o placar com Finn Surman, de cabeça, após cobrança de escanteio. A vantagem refletiu um primeiro tempo em que os neozelandeses conseguiram controlar espaços e limitar a influência de Salah. Depois do intervalo, porém, o Egito voltou diferente.

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Mostafa “Zico” empatou aos 58 minutos, completando cruzamento de Mohamed Hany. Nove minutos depois, Salah tabelou com Zico e finalizou no canto para virar a partida. Mahmoud Trezeguet fechou o placar de cabeça, após cobrança de escanteio do próprio Salah. A vitória por 3 a 1 foi a primeira do Egito na história das Copas e colocou a equipe na liderança do Grupo G, com quatro pontos.

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Resultados da Copa no domingo, 21:

Espanha 4 x 0 Arábia Saudita

Bélgica 0 x 0 Irã

Uruguai 2 x 2 Cabo Verde

Nova Zelândia 1 x 3 Egito