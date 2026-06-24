Jogos de ontem na Copa do Mundo: o resultado da Colômbia, recorde de CR7 e mais

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A terça-feira da Copa 2026 foi marcada pelo recorde histórico de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro a marcar em seis Mundiais, na goleada de Portugal (5 a 0). A Inglaterra, por sua vez, decepcionou com um 0 a 0 contra Gana. Colômbia garantiu vaga com vitória por 1 a 0, enquanto a Croácia manteve viva a luta pela classificação.

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A terça-feira da Copa do Mundo de 2026 começou com um recorde histórico e uma goleada, mas contou com três resultados apertados na sequência. Cristiano Ronaldo comandou a reação de Portugal e tornou-se o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do Mundial. A Inglaterra esbarrou na organização de Gana. Croácia e Colômbia venceram por 1 a 0, mas saíram de campo em situações distintas: os croatas continuaram lutando pela sobrevivência, enquanto os colombianos garantiram vaga na fase eliminatória.

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Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Depois do empate frustrante com a República Democrática do Congo, Portugal respondeu com uma ótima atuação na partida de ontem. Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 6 minutos e voltou a marcar aos 39, afastando as dúvidas sobre seu rendimento aos 41 anos. Ao balançar a rede, o capitão português tornou-se o primeiro jogador a fazer gols em seis Copas do Mundo.

Nuno Mendes ampliou em cobrança de falta, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, um gol contra do goleiro Utkir Nematov e outro de Rafael Leão completaram a goleada por 5 a 0. O Uzbequistão chegou a marcar, mas o lance foi anulado pelo VAR por uma falta cometida anteriormente.

Inglaterra 0 x 0 Gana

A Inglaterra trocou a eficiência da estreia por uma atuação lenta e previsível. Diante de uma seleção ganesa disciplinada, a equipe de Thomas Tuchel teve dificuldades para acelerar a circulação da bola e criar oportunidades claras. Harry Kane, autor de dois gols contra a Croácia, passou boa parte do jogo afastado da área e desperdiçou uma das melhores chances inglesas na reta final.

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Gana protegeu bem os espaços, aceitou ficar menos tempo com a bola e evitou correr riscos desnecessários. O 0 a 0 deixou as duas seleções com quatro pontos no Grupo L e boas condições de avançar, embora a Inglaterra tenha encerrado a noite sob críticas. Para uma candidata ao título, o problema não foi apenas deixar dois pontos pelo caminho, mas produzir tão pouco diante de um adversário organizado.

Panamá 0 x 1 Croácia

A Croácia precisou de paciência para superar o Panamá. Depois de um primeiro tempo travado, o técnico croata recorreu a Ante Budimir no intervalo. A substituição decidiu a partida: aos 55 minutos, o atacante completou de primeira uma jogada ofensiva e marcou o único gol do confronto.

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O Panamá tentou reagir, mas terminou sua segunda partida sem marcar e teve a eliminação confirmada. A vitória levou a Croácia aos três pontos e manteve a equipe na disputa por uma vaga no mata-mata, embora ainda atrás de Inglaterra e Gana no Grupo L.

Colômbia 1 x 0 República Democrática do Congo

A Colômbia encontrou mais resistência do que na vitória da estreia sobre o Uzbequistão. A República Democrática do Congo fechou espaços, reduziu o ritmo dos colombianos e contou com uma atuação segura do goleiro Lionel Mpasi. O bloqueio africano resistiu até os 76 minutos, quando Daniel Muñoz marcou o gol da vitória.

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Foi o segundo gol de Muñoz no Mundial e o suficiente para levar a Colômbia aos seis pontos, classificando de forma antecipada a classificação para a fase de 16 avos de final. A RD Congo permaneceu com um ponto e passou a depender de uma vitória sobre o Uzbequistão, além da combinação de resultados, para continuar sonhando com a vaga.

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Resultados da Copa na terça, 23:

Portugal 5 x 0 Uzbequistão

Inglaterra 0 x 0 Gana

Panamá 0 x 1 Croácia

Colômbia 1 x 0 RD Congo

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