Jogos de hoje, terça-feira, 5 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A terça-feira, 5, será recheada de jogos ao redor do mundo. Pela Champions League, nove jogos compõem a rodada hoje. Às 14h45, PSV x Girona e Slovan Bratislava x Dinamo Zagreb entram em campo. Mais tarde, às 17 horas, vão ocorrer as seguintes partidas: Bologna x Mônaco, Borussia Dortmund x Sturm Graz, Celtic x RB Leipezig, Lille x Juventus, Liverpool x Bayer Leverkusen, Real Madrid x Milan e Sporting x Manchester City.

Pela Copa do Rei, uma partida isolada vai acontecer às 15 horas, entre Chiclana e Osasuna.

Na Série B, Amazonas e América-MG se enfrentam às 19 horas, Brusque e Botafogo-SP entram em campo às 21 horas e Mirassol x Coritiba jogam às 21h30.

No Brasileirão, o destaque fica por conta do clássico entre Botafogo x Vasco, às 21h30. No mesmo horário, a bola rola para Bahia x São Paulo e Internacional x Criciúma.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 5 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League:

14h45 – PSV x Girona – TNT e Max (Streaming)

14h45 – Slovan Bratislava x Dínamo Zagreb – Space e Max (Streaming)

17h00 – Real Madrid x Milan – SBT, TNT e Max (Streaming)

17h00 – Sporting x Manchester City – Space e Max (Streaming)

17h00 – Bologna x Mônaco – Max (Streaming)

17h00 – Bayer Leverkusen x Liverpool – Max (Streaming)

17h00 – Lille x Juventus – Max (Streaming)

17h00 – Borussia Dortmund x Sturm Graz – Max (Streaming)

17h00 – Celtic x RB Leipezig – Max (Streaming)

Copa do Rei:

15h00 – Chiclana x Osasuna – Disney+ (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

21h30 – Botafogo x Vasco – Globo (RJ) e Premiere

21h30 – Bahia x São Paulo – Globo (BA e SP) e Premiere

21h30 – Internacional x Criciúma – Globo (RS e SC) e Premiere

Série B:

19h00 – Amazonas x América-MG – Sportv e Premiere

21h00 – Brusque Botafogo-SP – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

21h30 – Mirassol x Coritiba – Sportv e Premiere

Como assistir ao jogo entre Botafogo e Vasco hoje?

Botafogo e Vasco se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 21h30, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo para o Rio de Janeiro e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Real Madrid e Milan hoje?

Real Madrid e Milan se enfrentam no Estádio Santiago Bernabéu às 17 horas, pela Champions League. O jogo terá transmissão do SBT, da TNT e do Max.

Como assistir Liverpool e Bayer Leverkusen hoje?

Liverpool e Bayer Leverkusen jogam hoje pela Champions League, às 17 horas, no Estádio de Anfield. O jogo será transmitido de forma exclusiva no streaming Max.



Como assistir Sporting e Manchester City hoje?

Sporting e Manchester City jogam hoje às 17 horas, pela Champions League, no Estádio José Alvalade. O jogo terá transmissão do canal Space e do streaming Max.