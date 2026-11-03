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Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 3 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Internacional x Coritiba é o destaque nacional; Atlético de Madrid x Bayern e Barcelona x Aston Villa jogam na Europa

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 06h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - OCTOBER 04: General view of the Beira-Rio Stadium prior the second leg of the Copa CONMEBOL Libertadores 2023 semi-final between Internacional and Fluminense at Beira-Rio Stadium on October 04, 2023 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Lucas Kloss/Getty Images)
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, vai ser o palco da partida entre Internacional e Coritiba hoje (Lucas Kloss/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça-feira, 3 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 3 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Internacional x Coritiba e Chapecoense x Mirassol, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, são as principais atrações nacionais. Na Europa, a Champions League apresenta nove confrontos, com destaque para Atlético de Madrid x Bayern de Munique, Barcelona x Aston Villa e Manchester United x Roma.

A programação internacional começa às 14h45, com Galatasaray x Stuttgart e Shakhtar Donetsk x Sporting, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League. 

Às 17h, Atlético de Madrid x Bayern de Munique é uma das principais atrações do dia. O confronto acontece em Madri e reúne duas equipes tradicionais do futebol europeu. No mesmo horário, Barcelona x Aston Villa movimenta o Camp Nou, com os espanhóis buscando aproveitar o mando de campo diante da equipe inglesa.

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Na Inglaterra, Manchester United x Roma, às 17h, coloca frente a frente dois clubes de grande tradição internacional. A rodada também terá Feyenoord x Inter de Milão, Villarreal x Paris Saint-Germain, Bodø/Glimt x Lille e LASK Linz x Slovan Bratislava, completando a programação da Champions League.

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No futebol brasileiro, a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro terá dois confrontos. Às 19h30, Chapecoense recebe o Mirassol, na Arena Condá, em Chapecó. O principal confronto nacional acontece às 21h30, com Internacional x Coritiba, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 

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Confira os principais jogos desta terça-feira, 3 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 14h45 – Shakhtar Donetsk x Sporting – TNT e HBO Max
  • 14h45 – Galatasaray x Stuttgart – Space e HBO Max
  • 17h00 – Atlético de Madrid x Bayern de Munique – HBO Max
  • 17h00 – Barcelona x Aston Villa – SBT, TNT e HBO Max
  • 17h00 – Manchester United x Roma – HBO Max
  • 17h00 – Feyenoord x Inter de Milão – HBO Max
  • 17h00 – Villarreal x Paris Saint-Germain – HBO Max
  • 17h00 – Bodø/Glimt x Lille – HBO Max
  • 17h00 – LASK Linz x Slovan Bratislava – HBO Max

Champions League da Ásia

  • 15h15 – Al-Hilal x Shabab Al-Ahli – ESPN e Disney+
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro

  • 19h30 – Chapecoense x Mirassol – Premiere
  • 21h30 – Internacional x Coritiba – Premiere
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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