Jogos de hoje, terça-feira, 27 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Ceará x Goiás, pela Série B, é destaque nacional; Arsenal, Borussia Dortmund e Roma movimentam o futebol europeu
A terça-feira, 27 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Ceará x Goiás, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, é um dos principais confrontos nacionais. Na Europa, Fleetwood Town x Arsenal, Borussia Dortmund x Werder Bremen e Roma x Cagliari estão entre as atrações do dia. A Libertadores Feminina também ganha destaque com Corinthians x Independiente Santa Fe, pela semifinal.
Na Alemanha, a Copa da Alemanha terá oito partidas pela segunda fase. Às 14h, Hamburgo x Eintracht Frankfurt é um dos destaques. Mais tarde, às 16h45, Borussia Dortmund x Werder Bremen concentra as atenções, em um duelo eliminatório entre duas equipes tradicionais da Bundesliga.
Na Itália, Sassuolo x Lazio abre a programação da Serie A às 14h30. Às 16h45, Roma x Cagliari e Torino x Como completam os jogos do Campeonato Italiano, em confrontos importantes para a classificação nacional.
Na Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa terá o confronto entre Fleetwood Town e Arsenal, às 17h.
No futebol feminino, Corinthians x Independiente Santa Fe se enfrentam às 21h, pela semifinal da Copa Libertadores Feminina. Atual campeão continental, o Corinthians busca mais uma classificação à decisão e tenta manter sua hegemonia no futebol sul-americano.
Pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará x Goiás se enfrentam às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza.
Confira os principais jogos desta terça-feira, 27 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 09h15 – Beijing Guoan x Jeonbuk Hyundai – Disney+
- 15h15 – Al Shamal x Al Hilal – Disney+
Copa da Alemanha
- 14h00 – Bochum x Mainz – Disney+
- 14h00 – Sonnenhof Großaspach x Augsburg – Disney+
- 14h00 – Hamburgo x Eintracht Frankfurt – ESPN 4 e Disney+
- 14h00 – Rot-Weiss Essen x RB Leipzig – Disney+
- 16h45 – Borussia Dortmund x Werder Bremen – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Elversberg x Darmstadt – Disney+
- 16h45 – Colônia x Union Berlin – Disney+
- 16h45 – Borussia Mönchengladbach x Karlsruher – Disney+
Campeonato Italiano
- 14h30 – Sassuolo x Lazio – ESPN 3 e Disney+
- 16h45 – Roma x Cagliari – CazéTV e Disney+
- 16h45 – Torino x Como – ESPN 3 e Disney+
Copa do Rei da Espanha
- 15h00 – Sestao River x Espanyol – Disney+
- 15h00 – Recreativo Huelva x Rayo Vallecano – Disney+
- 15h00 – UD Pinotar x Elche – Disney+
- 17h00 – Manacor x Villarreal – Disney+
- 17h00 – Sporting de Alcázar x Málaga – Disney+
Copa da Liga Inglesa
- 17h00 – Fleetwood Town x Arsenal – ESPN e Disney+
Copa Libertadores Feminina – Semifinal
- 21h00 – Corinthians x Independiente Santa Fe – SporTV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 20h00 – Ceará x Goiás – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+