Jogos de hoje, terça-feira, 26 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A terça-feira promete fortes emoções para os fãs de futebol ao redor do mundo. Nove jogos da Liga dos Campeões da UEFA vão agitar a parte da tarde. Dois deles começam às 14h45: Sparta Praga x Atlético de Madri e Slovan Bratislava x Milan. Às 17 horas, a bola rola para outros sete jogos: Barcelona x Brest, Bayer Leverkusen x RB Salzsburg, Bayern de Munique x PSG, Inter de Milão x RB Leipzig, Manchester City x Feyernood, Sporting x Arsenal e Young Boys x Atalanta.

De noite, quatro jogos válidos pela 35ª rodada podem mexer com a tabela do Campeonato brasileiro. Às 19 horas, a bola rola para um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o 16º colocado Fluminense, enfrenta o 17º Criciúma, no Estádio do Maracanã. Um ponto separa as duas equipes na tabela e o resultado da noite de hoje pode influenciar diretamente na colocação final das equipes. Às 20 horas, Fortaleza e Flamengo se enfrentam no Estádio Castelão, em um duelo entre o 4º e o 5º colocado. Mais tarde, às 21h30, dois jogos ocorrem de forma simultânea, o principal deles é o confronto do líder Palmeiras com o vice-líder Botafogo, no Allianz Parque. No mesmo horário, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Juventude na Arena Independência, com portões fechados.

Agenda dos principais jogos desta terça-feira, 26 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Liga dos Campeões da UEFA:

14h45 – Sparta Praga x Atlético de Madri – Space e Max (Streaming)

14h45 – Slovan Bratislava x Milan – TNT e Max (Streaming)

17h00 – Barcelona x Brest – Max (Streaming)

17h00 – Bayern de Munique x PSG – TNT e Max (Streaming)

17h00 – Sporting x Arsenal – Space e Max (Streaming)

17h00 – Inter de Milão x RB Leipzig – Max (Streaming)

17h00 – Bayer leverkusen x RB Salzburg – Max (Streaming)

17h00 – Manchester City x Feyenoord – Max (Streaming)

17h00 – Young Boys x Atalanta – Max (Streaming)

Campeonato Brasileiro:

19h00 – Fluminense x Criciúma – Premiere

20h00 – Fortaleza x Flamengo – Premiere

21h45 – Atlético Mineiro x Juventude – Premiere

21h45 – Palmeiras x Botafogo – Globo e Premiere

Como assistir ao jogo entre Bayern de Munique e PSG hoje?

Bayern de Munique e PSG vão se enfrentar nesta terça-feira, às 17 horas, na Allianz Arena, em Munique. O jogo vai ter transmissão da TNT e da Max por streaming.

Como assistir ao jogo entre Sporting e Arsenal hoje?

Às 17 horas, Sporting e Arsenal entram em campo em um duelo válido pela Champions League. A partida vai passar no Space e por streaming na Max.

Como assistir Fluminense e Criciúma hoje?

Fluminense e Criciúma se enfrentam no Estádio do Maracanã, às 19 horas, pela rodada 35 do Brasileirão. O jogo terá transmissão do Premiere.

Como assistir Palmeiras e Botafogo hoje?

Na noite de hoje, às 21h30, a bola vai rolar no Allianz Parque, em São Paulo, para a partida entre Palmeiras e Botafogo. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.