Jogos de hoje, terça-feira, 13 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Atlético de Madrid x Manchester United e jogos de Barcelona e Arsenal agitam a Champions League; Brasil x Argentina é destaque no futebol feminino
A terça-feira, 13 de outubro, será marcada pelo retorno da Champions League, com nove partidas pela segunda rodada da fase de liga. Atlético de Madrid x Manchester United, Galatasaray x Barcelona e Arsenal x Lille estão entre os principais confrontos do dia. No Brasil, a Seleção Feminina enfrenta a Argentina em amistoso na Arena de Pernambuco, enquanto Athletic Club x Londrina movimenta a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
A programação europeia começa às 13h45, com Lens x Sporting e Sabah x Slavia Praga. Às 16h, Atlético de Madrid x Manchester United é uma das grandes atrações da rodada. O confronto acontece no Estádio Metropolitano, em Madri, e reúne dois clubes tradicionais do futebol europeu. No mesmo horário, Galatasaray x Barcelona movimenta o futebol europeu em Istambul. Na Inglaterra, Arsenal x Lille acontece às 16h, no Emirates Stadium, em Londres.
A rodada continental ainda apresenta Inter de Milão x Club Brugge, RB Leipzig x PSV Eindhoven, Viking x Bayern de Munique e Villarreal x Napoli, todos às 16h. O Bayern entra em campo na Noruega, enquanto o Napoli visita a Espanha. Os confrontos completam a programação de terça-feira da principal competição de clubes da Europa.
No Brasil, a principal atração será Brasil x Argentina, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A Seleção Brasileira Feminina, comandada por Arthur Elias, disputa o segundo amistoso diante das argentinas nesta Data Fifa. Os encontros fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.
A Série B do Campeonato Brasileiro também tem compromisso nesta terça-feira. Athletic Club x Londrina acontece às 19h30, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, Minas Gerais.
Na Ásia, a Champions League da AFC movimenta a terça-feira com confrontos importantes. Al Sadd x Al Hilal e Al Ittihad x Shabab Al Ahli são os destaques da programação na região oeste.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 13 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais de transmissão:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League da Ásia
- 09h15 – Công An Hà Nội x Kashima Antlers – Disney+
- 13h00 – Al Sadd x Al Hilal – Disney+
- 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahli – Disney+
Champions League
- 13h45 – Lens x Sporting – TNT e HBO Max
- 13h45 – Sabah x Slavia Praga – Space e HBO Max
- 16h00 – Atlético de Madrid x Manchester United – Space e HBO Max
- 16h00 – Galatasaray x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
- 16h00 – Arsenal x Lille – TNT Sports (Youtube) e HBO Max
- 16h00 – Inter de Milão x Club Brugge – HBO Max
- 16h00 – RB Leipzig x PSV Eindhoven – HBO Max
- 16h00 – Viking x Bayern de Munique – HBO Max
- 16h00 – Villarreal x Napoli – HBO Max
Amistosos Internacionais – Futebol Feminino
- 12h45 – Alemanha x Japão – ESPN3 e Disney+
- 20h30 – Brasil x Argentina – Sportv e ge tv
Eliminatórias Europeias – Copa do Mundo Feminina de 2027
- 14h00 – Suécia x Lituânia – ESPN2 e Disney+
- 14h30 – Inglaterra x Grécia – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Athletic Club x Londrina – ESPN 4 e Disney+