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Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 13 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Atlético de Madrid x Manchester United e jogos de Barcelona e Arsenal agitam a Champions League; Brasil x Argentina é destaque no futebol feminino

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 06h00
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium prior to the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano on September 13, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
Estádio Metropolitano, em Madri, vai ser o palco da partida entre Atlético de Madrid e Manchester United hoje (Florencia Tan Jun/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça-feira, 13 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 13 de outubro, será marcada pelo retorno da Champions League, com nove partidas pela segunda rodada da fase de liga. Atlético de Madrid x Manchester United, Galatasaray x Barcelona e Arsenal x Lille estão entre os principais confrontos do dia. No Brasil, a Seleção Feminina enfrenta a Argentina em amistoso na Arena de Pernambuco, enquanto Athletic Club x Londrina movimenta a 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A programação europeia começa às 13h45, com Lens x Sporting e Sabah x Slavia PragaÀs 16h, Atlético de Madrid x Manchester United é uma das grandes atrações da rodada. O confronto acontece no Estádio Metropolitano, em Madri, e reúne dois clubes tradicionais do futebol europeu. No mesmo horário, Galatasaray x Barcelona movimenta o futebol europeu em Istambul. Na Inglaterra, Arsenal x Lille acontece às 16h, no Emirates Stadium, em Londres. 

A rodada continental ainda apresenta Inter de Milão x Club Brugge, RB Leipzig x PSV Eindhoven, Viking x Bayern de Munique e Villarreal x Napoli, todos às 16h. O Bayern entra em campo na Noruega, enquanto o Napoli visita a Espanha. Os confrontos completam a programação de terça-feira da principal competição de clubes da Europa.

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No Brasil, a principal atração será Brasil x Argentina, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. A Seleção Brasileira Feminina, comandada por Arthur Elias, disputa o segundo amistoso diante das argentinas nesta Data Fifa. Os encontros fazem parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

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A Série B do Campeonato Brasileiro também tem compromisso nesta terça-feira. Athletic Club x Londrina acontece às 19h30, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, Minas Gerais. 

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Na Ásia, a Champions League da AFC movimenta a terça-feira com confrontos importantes. Al Sadd x Al Hilal e Al Ittihad x Shabab Al Ahli são os destaques da programação na região oeste. 

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 13 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais de transmissão:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League da Ásia

  • 09h15 Công An Nội x Kashima Antlers – Disney+
  • 13h00 – Al Sadd x Al Hilal – Disney+
  • 15h15 – Al Ittihad x Shabab Al Ahli – Disney+
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Champions League

  • 13h45 Lens x Sporting – TNT e HBO Max
  • 13h45 – Sabah x Slavia Praga – Space e HBO Max
  • 16h00 – Atlético de Madrid x Manchester United – Space e HBO Max
  • 16h00 – Galatasaray x Barcelona – SBT, TNT e HBO Max
  • 16h00 – Arsenal x Lille – TNT Sports (Youtube) e HBO Max
  • 16h00 – Inter de Milão x Club Brugge – HBO Max
  • 16h00 – RB Leipzig x PSV Eindhoven – HBO Max
  • 16h00 – Viking x Bayern de Munique – HBO Max
  • 16h00 – Villarreal x Napoli – HBO Max

    Amistosos Internacionais Futebol Feminino

    • 12h45 – Alemanha x Japão – ESPN3 e Disney+
    • 20h30 Brasil x Argentina – Sportv e ge tv

    Eliminatórias Europeias Copa do Mundo Feminina de 2027

    • 14h00 – Suécia x Lituânia – ESPN2 e Disney+
    • 14h30 Inglaterra x Grécia – ESPN e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro Série B

    • 19h30 Athletic Club x Londrina ESPN 4 e Disney+
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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