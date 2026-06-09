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Esporte

Jogos de hoje, terça, 9 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Clássico do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos, rodada dupla da Série B e amistosos internacionais são destaques de hoje, 9. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 17h30
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 06: Players of Brazil pose for pictures prior to an international friendly match between Brazil and United States at Neo Quimica Arena on June 06, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Seleção Brasileira que começou a partida contra os Estados Unidos no último amistoso (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 9 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 9 de junho, terá uma agenda variada, com decisões na Copa Báltica, amistosos internacionais, jogos femininos de seleções e rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O dia começa cedo no futebol europeu e termina com dois grandes atrativos: Brasil x Estados Unidos, no feminino, às 21h30, e Argentina x Islândia, às 22h.

No futebol internacional, a Copa Báltica abre a programação. Às 9h, Letônia x Ilhas Faroés disputam o terceiro lugar da competição. Mais tarde, às 13h, Estônia x Lituânia fazem a final, em confronto que encerra o torneio regional entre seleções do norte europeu.

Os amistosos masculinos também ocupam boa parte da agenda. Às 12h, Armênia x Moldávia abre a sequência. Depois, Bielorrússia x Burkina Faso, às 13h30, Hungria x Cazaquistão, às 14h, e San Marino x Azerbaijão, às 15h, completam a faixa da tarde. À noite, às 22h, a Argentina enfrenta a Islândia, em um dos jogos de maior visibilidade do dia.

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No futebol feminino, a terça-feira também reserva partidas importantes. Pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Suécia encara a Itália, às 14h. Mais tarde, às 16h, França x Irlanda e Inglaterra x Ucrânia movimentam a rodada. Às 21h30, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em amistoso de seleções, duelo entre duas forças tradicionais da modalidade.

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No calendário nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos às 19h. O Náutico recebe o Fortaleza, enquanto a Ponte Preta enfrenta o Cuiabá.

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 9 de junho de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL INTERNACIONAL

Copa Báltica

  • 09h00 – Letônia x Ilhas Faroés – Disney+ (disputa de 3º lugar)
  • 13h00 – Estônia x Lituânia – Disney+ (final)

Amistosos

  • 12h00 – Armênia x Moldávia – Sportv 2
  • 13h30 – Bielorrússia x Burkina Faso – Disney+
  • 14h00 – Hungria x Cazaquistão – Sportv
  • 15h00 – San Marino x Azerbaijão – Sportv 2
  • 22h00 – Argentina x Islândia – X Sports e CazéTV

Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo (feminino)

  • 14h00 – Suécia x Itália – ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 – França x Irlanda – ESPN 4 e Disney+
  • 16h00 – Inglaterra x Ucrânia – ESPN e Disney+
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Amistoso de Seleções (feminino)

  • 21h30 – Brasil x Estados Unidos – TV Globo, Sportv e ge tv

FUTEBOL NACIONAL

Campeonato Brasileiro Série B

  • 19h00 – Náutico x Fortaleza – Sportv e Premiere
  • 19h00 – Ponte Preta x Cuiabá – ESPN e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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