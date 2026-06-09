Jogos de hoje, terça, 9 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Clássico do futebol feminino entre Brasil e Estados Unidos, rodada dupla da Série B e amistosos internacionais são destaques de hoje, 9. Saiba como assistir
A terça-feira, 9 de junho, terá uma agenda variada, com decisões na Copa Báltica, amistosos internacionais, jogos femininos de seleções e rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O dia começa cedo no futebol europeu e termina com dois grandes atrativos: Brasil x Estados Unidos, no feminino, às 21h30, e Argentina x Islândia, às 22h.
No futebol internacional, a Copa Báltica abre a programação. Às 9h, Letônia x Ilhas Faroés disputam o terceiro lugar da competição. Mais tarde, às 13h, Estônia x Lituânia fazem a final, em confronto que encerra o torneio regional entre seleções do norte europeu.
Os amistosos masculinos também ocupam boa parte da agenda. Às 12h, Armênia x Moldávia abre a sequência. Depois, Bielorrússia x Burkina Faso, às 13h30, Hungria x Cazaquistão, às 14h, e San Marino x Azerbaijão, às 15h, completam a faixa da tarde. À noite, às 22h, a Argentina enfrenta a Islândia, em um dos jogos de maior visibilidade do dia.
No futebol feminino, a terça-feira também reserva partidas importantes. Pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, a Suécia encara a Itália, às 14h. Mais tarde, às 16h, França x Irlanda e Inglaterra x Ucrânia movimentam a rodada. Às 21h30, o Brasil enfrenta os Estados Unidos em amistoso de seleções, duelo entre duas forças tradicionais da modalidade.
No calendário nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro terá dois jogos às 19h. O Náutico recebe o Fortaleza, enquanto a Ponte Preta enfrenta o Cuiabá.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 9 de junho de 2026, com horários e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Copa Báltica
- 09h00 – Letônia x Ilhas Faroés – Disney+ (disputa de 3º lugar)
- 13h00 – Estônia x Lituânia – Disney+ (final)
Amistosos
- 12h00 – Armênia x Moldávia – Sportv 2
- 13h30 – Bielorrússia x Burkina Faso – Disney+
- 14h00 – Hungria x Cazaquistão – Sportv
- 15h00 – San Marino x Azerbaijão – Sportv 2
- 22h00 – Argentina x Islândia – X Sports e CazéTV
Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo (feminino)
- 14h00 – Suécia x Itália – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – França x Irlanda – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Inglaterra x Ucrânia – ESPN e Disney+
Amistoso de Seleções (feminino)
- 21h30 – Brasil x Estados Unidos – TV Globo, Sportv e ge tv
FUTEBOL NACIONAL
Campeonato Brasileiro Série B
- 19h00 – Náutico x Fortaleza – Sportv e Premiere
- 19h00 – Ponte Preta x Cuiabá – ESPN e Disney+