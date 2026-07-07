Jogos de hoje, terça, 7 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Duas partidas fecham a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Saiba como assistir ao vivo
A terça-feira, 7 de julho, encerra as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com dois confrontos. Às 13h, a Argentina enfrenta o Egito em busca de uma vaga entre as oito melhores seleções do torneio.
Mais tarde, às 17h, Suíça x Colômbia define o último classificado para as quartas de final. O vencedor enfrentará Argentina ou Egito na próxima fase do Mundial.
No futebol nacional, Athletic-MG x Operário-PR, às 20h, movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro, em partida importante para a disputa por posições na tabela.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 7 de julho de 2026, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)
- 13h00 – Argentina x Egito – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 17h00 – Suíça x Colômbia – TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV
Brasileirão Série B
- 20h00 – Athletic-MG x Operário-PR – Disney+
EM UM SÓ LUGAR