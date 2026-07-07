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Esporte

Jogos de hoje, terça, 7 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Duas partidas fecham a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 7 jul 2026, 15h11
Lionel Messi, com barba e camisa 10 azul-marinho e preta, corre no campo de futebol com os braços abertos, celebrando um gol. Outros jogadores e torcedores desfocados ao fundo.
Lionel Messi entra em campo com a Argentina nesta terça, 7 (Ryan Pierse - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A terça-feira, 7 de julho, encerra as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com dois confrontos. Às 13h, a Argentina enfrenta o Egito em busca de uma vaga entre as oito melhores seleções do torneio.

Mais tarde, às 17h, Suíça x Colômbia define o último classificado para as quartas de final. O vencedor enfrentará Argentina ou Egito na próxima fase do Mundial.

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No futebol nacional, Athletic-MG x Operário-PR, às 20h, movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro, em partida importante para a disputa por posições na tabela.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 7 de julho de 2026, com horários e canais:

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Copa do Mundo 2026 (Oitavas de Final)

  • 13h00 – Argentina x Egito – TV Globo, SBT, Sportv, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 17h00 – Suíça x Colômbia – TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV

Brasileirão Série B

  • 20h00 – Athletic-MG x Operário-PR – Disney+
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