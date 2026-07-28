Jogos de hoje, terça, 28 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A terça-feira, 28 de julho, promete muita emoção no futebol! Destaque para o decisivo Santos x Universidad Central pela Sul-Americana. A Série B do Brasileirão também movimenta a noite com confrontos importantes. Há ainda Champions League, Campeonato Argentino e Paulista Feminino. Confira a programação completa para não perder nenhum lance!

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A terça-feira, 28, terá uma programação variada, com jogos importantes no futebol nacional e internacional. O principal destaque da noite fica para Santos x Universidad Central, às 21h30, pelos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, em duelo decisivo para o clube brasileiro seguir vivo na competição continental.

A Série B do Campeonato Brasileiro também terá papel central na programação. Às 19h30, Ponte Preta x Athletic Club-MG e Juventude x Avaí movimentam a rodada, em confrontos importantes para a disputa por posições na tabela. Mais tarde, às 21h35, Fortaleza x Botafogo-SP fecha a agenda da segunda divisão, em jogo que pode pesar na briga por regularidade dentro de uma competição sempre equilibrada.

No cenário internacional, o dia começa cedo com Chelsea x WS Wanderers, às 6h45, em amistoso de clubes. À tarde, Hearts x Sturm Graz, às 15h45, entra em campo pela fase qualificatória da Champions League, etapa que costuma ser decisiva para clubes que buscam alcançar maior projeção no calendário europeu.

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A noite ainda terá Tigre x Nacional-URU, às 19h, pela Copa Sul-Americana, além de dois jogos do Campeonato Argentino: Rosario Central x Racing e Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto, ambos às 21h15. No futebol feminino, RB Bragantino x Santos se enfrentam às 19h pelo Campeonato Paulista Feminino.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 28 de julho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Amistosos de clubes

06h45 — Chelsea x WS Wanderers — SportyNet (na TV e no YouTube)

Champions League (qualificatória)

15h45 — Hearts x Sturm Graz — X Sports

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Copa Sul-Americana (playoffs)

19h00 — Tigre x Nacional-URU — ESPN 3 e Disney+

21h30 — Santos x Universidad Central — SBT, ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

21h15 — Rosario Central x Racing — ESPN 3 e Disney+

Rosario Central x Racing — ESPN 3 e Disney+ 21h15 — Argentinos Juniors x Estudiantes de Rio Cuarto — Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino

19h00 — RB Bragantino x Santos — SporTV

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Campeonato Brasileiro — Série B

19h30 — Ponte Preta x Athletic Club-MG — Disney+

Ponte Preta x Athletic Club-MG — Disney+ 19h30 — Juventude x Avaí — SportyNet, X Sports, ESPN 4 e Disney+

21h35 — Fortaleza x Botafogo-SP — RedeTV!, SportyNet, ESPN 4 e Disney+