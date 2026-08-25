Jogos de hoje, terça, 25 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Cruzeiro x Atlético-MG abre as quartas da Copa do Brasil; Champions League e Libertadores vão ter jogos decisivos
A terça-feira, 25 de agosto, tem decisões importantes no Brasil e na Europa. O principal destaque nacional é Cruzeiro x Atlético-MG, clássico que abre as quartas de final da Copa do Brasil no Mineirão. Fora do país, três confrontos definem vagas na fase de liga da Champions League, enquanto Independiente del Valle x Deportes Tolima encerra as oitavas de final da Libertadores. Campeonato Saudita, Espanhol e Série B também movimentam a programação.
Na Champions League, três classificados para a fase de liga serão conhecidos nesta terça-feira. Sabah x Hapoel Beer Sheva, às 13h45, abre a programação. Mais tarde, às 16h, Bodo/Glimt x NEC Nijmegen e LASK Linz x Celtic entram em campo pelos jogos de volta dos playoffs. O Celtic leva vantagem de três gols, enquanto o Bodo/Glimt venceu a primeira partida por 3 a 1.
O Campeonato Saudita também ocupa espaço na agenda. Al Taawoun x Al Fayha jogam às 13h10, enquanto Al Ettifaq x Al Nassr, às 15h, coloca em campo uma das principais equipes da liga. Na Espanha, Valencia x Real Betis, às 16h, completa a programação europeia dos principais campeonatos nacionais.
No Brasil, todas as atenções se voltam para o Mineirão. Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam às 21h, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico mineiro abre a fase, que terá ainda Vasco x Vitória, Palmeiras x Santos e Internacional x Grêmio ao longo da semana. A partida de volta entre Atlético-MG e Cruzeiro está marcada para 1º de setembro, na Arena MRV.
A Libertadores define seu último classificado às quartas de final. Independiente del Valle recebe o Deportes Tolima às 21h30, em Quito, com vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro confronto. Quem avançar terá o Flamengo pela frente na próxima fase. A série precisou ser adiada após o terremoto que atingiu a Colômbia em agosto.
A programação nacional ainda tem dois confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude x CRB e Atlético-GO x Botafogo-SP começam às 19h30 e completam a agenda desta terça-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 25 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 13h10 – Al Taawoun x Al Fayha – Canal GOAT
- 15h00 – Al Ettifaq x Al Nassr – Canal GOAT e Sportv
Champions League
- 13h45 – Sabah x Hapoel Beer Sheva – HBO Max
- 16h00 – Bodo/Glimt x NEC Nijmegen – SBT, TNT, TNT Sports (YouTube) e HBO Max
- 16h00 – LASK Linz x Celtic – Space e HBO Max
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Valencia x Real Betis – CazéTV
Copa Libertadores
- 21h30 – Independiente del Valle x Deportes Tolima – Paramount+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Juventude x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
- 19h30 – Atlético-GO x Botafogo-SP – Disney+
Copa do Brasil
- 21h00 – Cruzeiro x Atlético-MG – Sportv e Premiere