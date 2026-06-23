Jogos de hoje, terça, 23 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa
Copa do Mundo domina a agenda com jogos de Portugal, Inglaterra, Croácia e Colômbia
A terça-feira, 23 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo 2026, com quatro partidas distribuídas entre a tarde e a noite. O dia reúne seleções tradicionais, confrontos entre escolas distintas e jogos importantes para a definição dos grupos. No futebol brasileiro, a agenda ainda reserva um duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro.
A rodada começa às 14h, com Portugal x Uzbequistão. A seleção portuguesa entra em campo como favorita, sustentada pela qualidade técnica de seu elenco e pela experiência em grandes torneios, enquanto o Uzbequistão tenta competir com organização, intensidade e disciplina tática.
Às 17h, Inglaterra x Gana aparece como um dos confrontos mais interessantes do dia. A equipe inglesa leva ao campo seu poder ofensivo e a profundidade do elenco, diante de uma seleção ganesa conhecida pela força física, velocidade e capacidade de dificultar a vida de adversários mais badalados.
Mais tarde, às 20h, Panamá x Croácia coloca frente a frente uma equipe centro-americana em busca de afirmação e uma seleção europeia que se acostumou a chegar longe em competições internacionais. A programação da Copa se encerra às 23h, com Colômbia x RD Congo, duelo que promete intensidades e forte disputa física.
No calendário nacional, a Série B terá América-MG x Criciúma, às 20h.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 23 de junho, com horários e canais:
Copa do Mundo FIFA 2026
- 14h00 – Portugal x Uzbequistão – CazéTV
- 17h00 – Inglaterra x Gana – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 20h00 – Panamá x Croácia – CazéTV
- 23h00 – Colômbia x RD Congo – TV Globo, SporTV e CazéTV
Brasileirão Série B
- 20h00 – América-MG x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
EM UM SÓ LUGAR