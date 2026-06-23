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Esporte

Jogos de hoje, terça, 23 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários da Copa

Copa do Mundo domina a agenda com jogos de Portugal, Inglaterra, Croácia e Colômbia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 13h41
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho de Portugal, camisa 7, braçadeira azul, olhando para a direita com expressão séria, público desfocado ao fundo
O atacante Cristiano Ronaldo (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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A terça-feira, 23 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo 2026, com quatro partidas distribuídas entre a tarde e a noite. O dia reúne seleções tradicionais, confrontos entre escolas distintas e jogos importantes para a definição dos grupos. No futebol brasileiro, a agenda ainda reserva um duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada começa às 14h, com Portugal x Uzbequistão. A seleção portuguesa entra em campo como favorita, sustentada pela qualidade técnica de seu elenco e pela experiência em grandes torneios, enquanto o Uzbequistão tenta competir com organização, intensidade e disciplina tática.

Às 17h, Inglaterra x Gana aparece como um dos confrontos mais interessantes do dia. A equipe inglesa leva ao campo seu poder ofensivo e a profundidade do elenco, diante de uma seleção ganesa conhecida pela força física, velocidade e capacidade de dificultar a vida de adversários mais badalados.

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Mais tarde, às 20h, Panamá x Croácia coloca frente a frente uma equipe centro-americana em busca de afirmação e uma seleção europeia que se acostumou a chegar longe em competições internacionais. A programação da Copa se encerra às 23h, com Colômbia x RD Congo, duelo que promete intensidades e forte disputa física.

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No calendário nacional, a Série B terá América-MG x Criciúma, às 20h.

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 23 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo FIFA 2026

Brasileirão Série B

  • 20h00 – América-MG x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
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