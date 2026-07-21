Jogos de hoje, terça, 21 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Uma partida do Brasileirão e confronto do Santos na Sul-Americana são os destaques de hoje, 21
A terça-feira, 21 de julho, terá uma programação variada, com destaque para o Brasileirão e os playoffs da Copa Sul-Americana. Os principais atrativos da noite serão Atlético Mineiro x Bahia, às 19h30, partida que marca a volta das duas equipes na principal competição nacional e Universidad Central x Santos, às 21h30, confronto decisivo para o clube brasileiro seguir vivo na competição continental.
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Pela Série B, três partidas movimentam a rodada. Avaí x América-MG, Novorizontino x Criciúma e Vila Nova x Fortaleza aparecem como confrontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.
No cenário internacional, a Supercopa Argentina abre a agenda com Estudiantes x Independiente Rivadavia, às 18h. Mais tarde, a Copa Sul-Americana ganha protagonismo: além da partida do Santos, Nacional e Tigre se enfrentam às 19h.
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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 21 de julho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Brasileirão Série A
- 19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere
Brasileirão Série B
- 19h30 – Avaí x América-MG – Disney+
- 20h00 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
- 21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, Rede TV e Disney+
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Supercopa Argentina
- 18h00 – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+
Copa Sul-Americana (Playoffs)
- 19h00 – Nacional (PAR) x Tigre (ARG) – Paramount+
- 21h30 – Universidad Central (VEN) x Santos – SBT, ESPN e Disney+