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Esporte

Jogos de hoje, terça, 21 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Uma partida do Brasileirão e confronto do Santos na Sul-Americana são os destaques de hoje, 21

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h49
BELO HORIZONTE, BRAZIL - OCTOBER 22: A general view of the stadium prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Atletico Mineiro v River Plate at Arena MRV on October 22, 2024 in Belo Horizonte, Brazil. (Photo by Gilson Lobo/Getty Images)
Arena MRV, em Belo Horizonte (Gilson Lobo/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 21 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A terça-feira, 21 de julho, terá uma programação variada, com destaque para o Brasileirão e os playoffs da Copa Sul-Americana. Os principais atrativos da noite serão Atlético Mineiro x Bahia, às 19h30, partida que marca a volta das duas equipes na principal competição nacional e Universidad Central x Santos, às 21h30, confronto decisivo para o clube brasileiro seguir vivo na competição continental.

+ Volta do Brasileirão após a Copa: onde assistir e horários dos jogos desta semana

Pela Série B, três partidas movimentam a rodada. Avaí x América-MG, Novorizontino x Criciúma e Vila Nova x Fortaleza aparecem como confrontos importantes em uma competição marcada pelo equilíbrio.

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No cenário internacional, a Supercopa Argentina abre a agenda com Estudiantes x Independiente Rivadavia, às 18h. Mais tarde, a Copa Sul-Americana ganha protagonismo: além da partida do Santos, Nacional e Tigre se enfrentam às 19h.

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+ Playoffs da Sul-Americana nesta semana: saiba datas, horários e onde assistir

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 21 de julho de 2026, com horários e canais:

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Brasileirão Série A

  • 19h30 – Atlético-MG x Bahia – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

  • 19h30 – Avaí x América-MG – Disney+
  • 20h00 – Novorizontino x Criciúma – ESPN 4 e Disney+
  • 21h35 – Vila Nova x Fortaleza – Canal GOAT, Rede TV e Disney+

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Supercopa Argentina

  • 18h00 – Estudiantes x Independiente Rivadavia – ESPN 3 e Disney+
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Copa Sul-Americana (Playoffs)

  • 19h00 – Nacional (PAR) x Tigre (ARG) – Paramount+
  • 21h30 – Universidad Central (VEN) x Santos – SBT, ESPN e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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