Jogos de hoje, terça, 18 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Fluminense e São Paulo decidem vagas nos torneios continentais; Champions League e Série B completam a programação
A terça-feira, 18 de agosto, abre a semana de jogos decisivos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Fluminense visita o Independiente Rivadavia, enquanto o São Paulo recebe o Bolívar no MorumBIS. A programação internacional ainda tem três partidas pelos playoffs da Champions League, além de Copa Argentina. No Brasil, três confrontos movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.
Na Champions League, a bola rola a partir das 16h para três confrontos dos playoffs que antecedem a fase de liga. Dinamo Zagreb x Viking, Fenerbahçe x Lyon e Levski Sofia x AEK Atenas serão disputados simultaneamente.
Na Libertadores, o Fluminense entra em campo às 19h diante do Independiente Rivadavia, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Mais tarde, às 21h30, Universidad Católica x Estudiantes e Deportes Tolima x Independiente del Valle completam a programação da competição nesta terça-feira. Os confrontos são válidos pela volta das oitavas de final.
A Copa Sul-Americana também começa a definir seus classificados às quartas. Às 19h, o Deportivo Recoleta recebe o Boca Juniors, no Paraguai. Às 21h30, o São Paulo enfrenta o Bolívar, no MorumBIS, no segundo duelo do mata-mata.
No futebol brasileiro, a Série B reserva três partidas ao longo da noite. Londrina x Atlético-GO começa às 19h30, enquanto Náutico x Ceará, às 21h30, e Goiás x Juventude, às 21h35, fecham a programação nacional. A Copa Argentina também aparece na agenda internacional com Banfield x Midland, às 21h15.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Champions League
- 16h00 – Dinamo Zagreb x Viking – HBO Max
- 16h00 – Fenerbahçe x Lyon – SBT, TNT e HBO Max
- 16h00 – Levski Sofia x AEK Atenas – HBO Max
Copa Libertadores
- 19h00 – Independiente Rivadavia x Fluminense – ESPN e Disney+
- 21h30 – Universidad Católica x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
Copa Sul-Americana
- 19h00 – Deportivo Recoleta x Boca Juniors – Paramount+
- 21h30 – São Paulo x Bolívar – SBT, ESPN e Disney+
Copa Argentina
- 21h15 – Banfield x Midland – Xsports
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Londrina x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 – Náutico x Ceará – Sportv, ge tv e Premiere
- 21h35 – Goiás x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+