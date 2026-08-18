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Esporte

Jogos de hoje, terça, 18 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Fluminense e São Paulo decidem vagas nos torneios continentais; Champions League e Série B completam a programação

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
MorumBIS, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, terça, 18 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A terça-feira, 18 de agosto, abre a semana de jogos decisivos das oitavas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Fluminense visita o Independiente Rivadavia, enquanto o São Paulo recebe o Bolívar no MorumBIS. A programação internacional ainda tem três partidas pelos playoffs da Champions League, além de Copa Argentina. No Brasil, três confrontos movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Champions League, a bola rola a partir das 16h para três confrontos dos playoffs que antecedem a fase de liga. Dinamo Zagreb x Viking, Fenerbahçe x Lyon e Levski Sofia x AEK Atenas serão disputados simultaneamente. 

Na Libertadores, o Fluminense entra em campo às 19h diante do Independiente Rivadavia, no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Mais tarde, às 21h30, Universidad Católica x Estudiantes e Deportes Tolima x Independiente del Valle completam a programação da competição nesta terça-feira. Os confrontos são válidos pela volta das oitavas de final.

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A Copa Sul-Americana também começa a definir seus classificados às quartas. Às 19h, o Deportivo Recoleta recebe o Boca Juniors, no Paraguai. Às 21h30, o São Paulo enfrenta o Bolívar, no MorumBIS, no segundo duelo do mata-mata. 

No futebol brasileiro, a Série B reserva três partidas ao longo da noite. Londrina x Atlético-GO começa às 19h30, enquanto Náutico x Ceará, às 21h30, e Goiás x Juventude, às 21h35, fecham a programação nacional. A Copa Argentina também aparece na agenda internacional com Banfield x Midland, às 21h15.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 18 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Champions League

  • 16h00 – Dinamo Zagreb x Viking – HBO Max
  • 16h00 – Fenerbahçe x Lyon – SBT, TNT e HBO Max
  • 16h00 – Levski Sofia x AEK Atenas – HBO Max
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Copa Libertadores

  • 19h00 – Independiente Rivadavia x Fluminense – ESPN e Disney+
  • 21h30 – Universidad Católica x Estudiantes – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+

Copa Sul-Americana

  • 19h00 – Deportivo Recoleta x Boca Juniors – Paramount+
  • 21h30 – São Paulo x Bolívar – SBT, ESPN e Disney+

Copa Argentina

  • 21h15 – Banfield x Midland – Xsports
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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Londrina x Atlético-GO – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 – Náutico x Ceará – Sportv, ge tv e Premiere
  • 21h35 – Goiás x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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