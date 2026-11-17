Jogos de hoje, terça, 17 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Amistoso da Seleção Brasileira e a rodada final da Liga das Nações da UEFA agitam o dia
A terça-feira, 17 de novembro de 2026, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Singapura x Brasil, em amistoso da Seleção Brasileira, é a principal atração do dia. Na Europa, País de Gales x Portugal e Dinamarca x Noruega estão entre os destaques da UEFA Nations League. O futebol feminino brasileiro também terá clássicos importantes pelo Campeonato Paulista.
A programação internacional começa às 7h, com Singapura x Brasil, no Estádio Nacional de Singapura. O amistoso encerra os compromissos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa de novembro e representa mais uma oportunidade para a comissão técnica observar jogadores e avaliar o desempenho da equipe.
Na Europa, a UEFA Nations League terá oito partidas simultâneas às 16h45, pela sexta e última rodada da fase de grupos. País de Gales x Portugal é um dos principais destaques, colocando a seleção portuguesa diante de um adversário que busca somar pontos importantes na competição.
No mesmo horário, Dinamarca x Noruega movimenta a Liga A, em um confronto entre duas seleções escandinavas. A rodada também terá Polônia x Suécia, Hungria x Irlanda do Norte e Israel x Áustria, além de outros duelos decisivos para a classificação.
No futebol sul-americano, Argentina x Costa Rica acontece às 20h, em amistoso internacional.
No futebol brasileiro, o Campeonato Paulista Feminino terá dois clássicos pelas quartas de final. Às 19h, Santos x São Paulo abre a programação, enquanto Red Bull Bragantino x Corinthians, às 21h, completa os confrontos estaduais.
A agenda nacional também terá Atlético-MG x São Paulo, às 19h, pela Copa do Brasil Sub-20.
Na América do Norte, a Liga das Nações da Concacaf terá confrontos importantes, com destaque para Estados Unidos x Haiti, às 21h, e México x Jamaica, às 23h30, pelas quartas de final da competição.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 17 de novembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
FUTEBOL INTERNACIONAL
Amistosos Internacionais
- 07h00 – Singapura x Brasil – Globo, SporTV e ge tv
- 09h10 – Japão x Paraguai – ESPN e Disney+
- 20h00 – Argentina x Costa Rica – SporTV e ge tv
UEFA Nations League
- 16h45 – País de Gales x Portugal – SporTV
- 16h45 – Dinamarca x Noruega – ESPN e Disney+
- 16h45 – Polônia x Suécia – SporTV 2
- 16h45 – Hungria x Irlanda do Norte – SporTV 3
- 16h45 – Israel x Áustria – ESPN 4 e Disney+
- 16h45 – Bósnia e Herzegovina x Romênia – Disney+
- 16h45 – Irlanda x Kosovo – Disney+
- 16h45 – Ucrânia x Geórgia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Liga das Nações da Concacaf
- 16h00 – Belize x Sint Maarten – Concacaf (YouTube)
- 16h00 – Santa Lúcia x Barbados – Concacaf (YouTube)
- 16h00 – Dominica x Ilhas Cayman – Concacaf (YouTube)
- 17h00 – São Cristóvão e Névis x Bonaire – Concacaf (YouTube)
- 21h00 – Estados Unidos x Haiti – Canal GOAT e Concacaf (YouTube)
- 21h00 – Guiana Francesa x São Vicente e Granadinas – Concacaf (YouTube)
- 22h00 – El Salvador x Saint Martin – Concacaf (YouTube)
- 23h30 – México x Jamaica – Canal GOAT e Concacaf (YouTube)
FUTEBOL NACIONAL
Copa do Brasil Sub-20
- 19h00 – Atlético-MG x São Paulo – SporTV 2
Campeonato Paulista Feminino – Quartas de final
- 19h00 – Santos x São Paulo – Record News, CazéTV, Paulistão (YouTube) e HBO Max
- 21h00 – Red Bull Bragantino x Corinthians – SporTV 3