Jogos de hoje, terça, 16 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Estreias de França e Argentina na Copa do Mundo são os destaques de hoje, 16. Saiba como assistir às transmissões ao vivo
A terça-feira, 16 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas ao longo do dia e da madrugada seguinte. O cardápio reúne seleções tradicionais, confrontos de estilos distintos e dois jogos de maior apelo: França x Senegal, às 16h, e Argentina x Argélia, às 22h. No futebol brasileiro, a Série B também aparece na agenda com um duelo importante à noite.
A rodada começa às 16h, com França x Senegal, em um confronto de peso. A seleção francesa entra em campo como uma das grandes candidatas ao título, enquanto Senegal chega como uma equipe competitiva, acostumada a pressionar adversários de alto nível e a explorar velocidade e intensidade.
Às 19h, Iraque x Noruega dá sequência à programação da Copa. Mais tarde, às 22h, a Argentina enfrenta a Argélia, em partida que naturalmente atrai atenção pelo peso da atual campeã mundial e pela qualidade técnica do elenco sul-americano.
A agenda da Copa se estende até a madrugada, com Áustria x Jordânia, à 1h, já na virada para quarta-feira no horário de Brasília.
No calendário nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro terá Fortaleza x América-MG, às 20h.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 16 de junho, com horários e canais:
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 16h00 – França x Senegal – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 19h00 – Iraque x Noruega – CazéTV
- 22h00 – Argentina x Argélia – CazéTV
- 01h00 – Áustria x Jordânia – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Brasileirão Série B
- 20h00 – Fortaleza x América-MG – ESPN, X Sports, Canal GOAT e Disney+