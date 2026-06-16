Jogos de hoje, terça, 16 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A terça-feira, 16 de junho, é imperdível para os fãs de futebol! A Copa do Mundo FIFA 2026 domina a programação com quatro jogos, incluindo os aguardados França x Senegal e Argentina x Argélia. A Série B do Brasileirão também agita a noite com Fortaleza x América-MG. Confira a agenda completa!

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A terça-feira, 16 de junho, terá uma programação concentrada na Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas ao longo do dia e da madrugada seguinte. O cardápio reúne seleções tradicionais, confrontos de estilos distintos e dois jogos de maior apelo: França x Senegal, às 16h, e Argentina x Argélia, às 22h. No futebol brasileiro, a Série B também aparece na agenda com um duelo importante à noite.

A rodada começa às 16h, com França x Senegal, em um confronto de peso. A seleção francesa entra em campo como uma das grandes candidatas ao título, enquanto Senegal chega como uma equipe competitiva, acostumada a pressionar adversários de alto nível e a explorar velocidade e intensidade.

Às 19h, Iraque x Noruega dá sequência à programação da Copa. Mais tarde, às 22h, a Argentina enfrenta a Argélia, em partida que naturalmente atrai atenção pelo peso da atual campeã mundial e pela qualidade técnica do elenco sul-americano.

A agenda da Copa se estende até a madrugada, com Áustria x Jordânia, à 1h, já na virada para quarta-feira no horário de Brasília.

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No calendário nacional, a Série B do Campeonato Brasileiro terá Fortaleza x América-MG, às 20h.

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 16 de junho, com horários e canais:

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Copa do Mundo da FIFA 2026

Brasileirão Série B

20h00 – Fortaleza x América-MG – ESPN, X Sports, Canal GOAT e Disney+