Jogos de hoje, terça, 14 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A terça-feira, 14 de julho, reserva duelos imperdíveis: a fase qualificatória da UEFA Champions League com FC Gyor x Vikingur e a semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha. Prepare-se para um dia de futebol intenso, com o início de uma jornada europeia e um embate de gigantes valendo vaga na final. Não perca!

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A terça-feira, 14 de julho, terá uma programação curta, mas de grande importância no futebol internacional. O dia será marcado por um confronto pela fase qualificatória da UEFA Champions League e pela semifinal da Copa do Mundo, com França e Espanha frente a frente em uma das partidas mais aguardadas do torneio.

A agenda começa às 14h, com FC Gyor x Vikingur, pela primeira fase qualificatória da Champions League. O duelo representa o início de uma caminhada longa em busca de uma vaga na fase principal do torneio europeu. Para clubes de ligas com menor projeção internacional, avançar na competição também significa maior visibilidade, prestígio esportivo e receitas importantes para a temporada.

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Às 16h, os holofotes se voltam para França x Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo. O confronto reúne duas das seleções mais fortes do futebol internacional e vale uma vaga na grande decisão.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 14 de julho de 2026, com horários e canais:

UEFA Champions League (1ª Fase Qualificatória)

14h00 – FC Gyor x Vikingur – YouTube Canal Gol Brasil

Copa do Mundo (Semifinal)

16h00 – França x Espanha – CazéTV

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