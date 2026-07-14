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Esporte

Jogos de hoje, terça, 14 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha é o grande destaque de hoje, 14. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h08
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A terça-feira, 14 de julho, terá uma programação curta, mas de grande importância no futebol internacional. O dia será marcado por um confronto pela fase qualificatória da UEFA Champions League e pela semifinal da Copa do Mundo, com França e Espanha frente a frente em uma das partidas mais aguardadas do torneio.

A agenda começa às 14h, com FC Gyor x Vikingur, pela primeira fase qualificatória da Champions League. O duelo representa o início de uma caminhada longa em busca de uma vaga na fase principal do torneio europeu. Para clubes de ligas com menor projeção internacional, avançar na competição também significa maior visibilidade, prestígio esportivo e receitas importantes para a temporada.

+ França x Espanha: qual é o retrospecto entre as seleções?

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Às 16h, os holofotes se voltam para França x Espanha, pela semifinal da Copa do Mundo. O confronto reúne duas das seleções mais fortes do futebol internacional e vale uma vaga na grande decisão.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 14 de julho de 2026, com horários e canais:

UEFA Champions League (1ª Fase Qualificatória)

  • 14h00 – FC Gyor x Vikingur – YouTube Canal Gol Brasil

Copa do Mundo (Semifinal)

  • 16h00 – França x Espanha – CazéTV
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