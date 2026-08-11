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Esporte

Jogos de hoje, terça, 11 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Fluminense e São Paulo entram em campo pela Libertadores e Sul-Americana. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 18h37
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 03: A general view of the stadium ahead of final match of Copa CONMEBOL Libertadores 2023 between Fluminense and Boca Juniors at Maracana Stadium on November 03, 2023 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio do Maracanã, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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A terça-feira, 11 de agosto, terá como destaque o início das oitavas de final dos principais torneios sul-americanos. Fluminense e São Paulo representam o futebol brasileiro em confrontos eliminatórios pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, respectivamente, enquanto outros jogos importantes movimentam a noite continental.

Na Europa, a Champions reserva os duelos Bodø/Glimt x Union Saint-Gilloise e Lyon x Sparta Praga, confrontos que valem a sobrevivência na caminhada rumo à fase principal do torneio.

No Maracanã, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina, às 19h, pela partida de ida das oitavas da Libertadores. Mais tarde, às 21h30, Estudiantes e Universidad Católica medem forças em La Plata, enquanto Deportes Tolima e Independiente del Valle se enfrentam no mesmo horário.

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Pela Sul-Americana, o Boca Juniors recebe o Deportivo Recoleta às 19h. O principal atrativo para o público brasileiro, porém, fica para 21h30: o São Paulo visita o Bolívar na altitude de La Paz.

A agenda brasileira ainda reserva Taubaté x Palmeiras, às 18h, pelo Campeonato Paulista Feminino. A partida, válida pela sexta rodada da competição, será disputada no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. Mais tarde, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e CRB se enfrentam na Ressacada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Champions League (3ª pré-eliminatória)

  • 13h00 – Bodo/Glimt x Union Saint-Gilloise – Xsports
  • 16h00 – Lyon x Sparta Praga – Xsports

Copa Libertadores (Oitavas de final)

  • 19h00 — Fluminense x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+
  • 21h30 — Estudiantes x Universidad Católica – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 — Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
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Copa Sul-Americana (Oitavas de final)

  • 19h00 – Boca Juniors x Deportivo Recoleta – Paramount+
  • 21h30 – Bolívar x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino

  • 18h00 – Taubaté x Palmeiras – Sportv

Brasileirão Série B

  • 19h30 – Avaí x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
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