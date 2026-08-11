Jogos de hoje, terça, 11 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A terça-feira, 11 de agosto, destaca o início das oitavas de final de torneios sul-americanos, com Fluminense na Libertadores e São Paulo na Sul-Americana. A noite continental terá jogos importantes, além de partidas da Champions League e do futebol feminino e Série B no Brasil. Não perca os detalhes completos da agenda esportiva.

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A terça-feira, 11 de agosto, terá como destaque o início das oitavas de final dos principais torneios sul-americanos. Fluminense e São Paulo representam o futebol brasileiro em confrontos eliminatórios pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana, respectivamente, enquanto outros jogos importantes movimentam a noite continental.

Na Europa, a Champions reserva os duelos Bodø/Glimt x Union Saint-Gilloise e Lyon x Sparta Praga, confrontos que valem a sobrevivência na caminhada rumo à fase principal do torneio.

No Maracanã, o Fluminense recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina, às 19h, pela partida de ida das oitavas da Libertadores. Mais tarde, às 21h30, Estudiantes e Universidad Católica medem forças em La Plata, enquanto Deportes Tolima e Independiente del Valle se enfrentam no mesmo horário.

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Pela Sul-Americana, o Boca Juniors recebe o Deportivo Recoleta às 19h. O principal atrativo para o público brasileiro, porém, fica para 21h30: o São Paulo visita o Bolívar na altitude de La Paz.

A agenda brasileira ainda reserva Taubaté x Palmeiras, às 18h, pelo Campeonato Paulista Feminino. A partida, válida pela sexta rodada da competição, será disputada no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. Mais tarde, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e CRB se enfrentam na Ressacada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 11 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Champions League (3ª pré-eliminatória)

13h00 – Bodo/Glimt x Union Saint-Gilloise – Xsports

16h00 – Lyon x Sparta Praga – Xsports

Copa Libertadores (Oitavas de final)

19h00 — Fluminense x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+

21h30 — Estudiantes x Universidad Católica – ESPN 4 e Disney+

21h30 — Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+

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Copa Sul-Americana (Oitavas de final)

19h00 – Boca Juniors x Deportivo Recoleta – Paramount+

21h30 – Bolívar x São Paulo – SBT, ESPN e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Paulista Feminino

18h00 – Taubaté x Palmeiras – Sportv

Brasileirão Série B

19h30 – Avaí x CRB – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

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