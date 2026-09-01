Jogos de hoje, terça, 1 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro define o primeiro semifinalista da Copa do Brasil
A terça-feira, 1º de setembro, tem como principal atração no Brasil o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, que define o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. Na Europa, o Borussia Dortmund entra em campo pela Copa da Alemanha, Parma e Torino jogam pela Copa da Itália, e Stoke City x Norwich movimenta a Championship.
Na Copa da Itália, dois confrontos movimentam a tarde. Parma x Cremonese, às 13h, abre a programação, enquanto Torino x Monza, às 16h, encerra os jogos do torneio nesta terça-feira.
O Campeonato Saudita também reserva um confronto de peso. Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam às 15h, colocando frente a frente duas das equipes mais fortes e de maior investimento da liga saudita neste início de temporada.
Na Alemanha, o Borussia Dortmund visita o HEBC Hamburg às 15h45, pela primeira fase da Copa da Alemanha.
O futebol inglês aparece na agenda com a Championship. Stoke City e Norwich City se enfrentam às 16h, em duelo válido pela quarta rodada da segunda divisão. A partida fecha a programação europeia desta terça-feira.
No Brasil, Londrina e Juventude jogam às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela Série B. O confronto encerra a 25ª rodada da competição e ganha importância para duas equipes que buscam melhorar sua posição na tabela.
O grande destaque da noite será a Copa do Brasil. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 21h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final. O primeiro clássico, no Mineirão, terminou empatado por 1 a 1, deixando a disputa completamente aberta: quem vencer avança às semifinais, enquanto nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 1º de setembro de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Itália
- 13h00 – Parma x Cremonese – SportyNet (TV e YouTube)
- 16h00 – Torino x Monza – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Hilal x Al-Ahli – BandSports, Xsports, Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT
Copa da Alemanha
- 15h45 – HEBC Hamburg x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+
Championship
- 16h00 – Stoke City x Norwich City – ESPN 4, N Sports (TV e YouTube) e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Londrina x Juventude – Disney+
Copa do Brasil
- 21h00 – Atlético-MG x Cruzeiro – SporTV e Premiere