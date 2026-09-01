Jogos de hoje, terça, 1 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A terça-feira, 1º de setembro, será recheada de futebol com o clássico Atlético-MG x Cruzeiro pela Copa do Brasil como grande destaque, definindo um semifinalista. Além disso, a agenda inclui jogos da Copa da Itália, Campeonato Saudita com Al-Hilal x Al-Ahli, Copa da Alemanha com Borussia Dortmund, Championship e Série B. Prepare-se para um dia intenso de futebol.

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A terça-feira, 1º de setembro, tem como principal atração no Brasil o clássico Atlético-MG x Cruzeiro, que define o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. Na Europa, o Borussia Dortmund entra em campo pela Copa da Alemanha, Parma e Torino jogam pela Copa da Itália, e Stoke City x Norwich movimenta a Championship.

Na Copa da Itália, dois confrontos movimentam a tarde. Parma x Cremonese, às 13h, abre a programação, enquanto Torino x Monza, às 16h, encerra os jogos do torneio nesta terça-feira.

O Campeonato Saudita também reserva um confronto de peso. Al-Hilal e Al-Ahli se enfrentam às 15h, colocando frente a frente duas das equipes mais fortes e de maior investimento da liga saudita neste início de temporada.

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Na Alemanha, o Borussia Dortmund visita o HEBC Hamburg às 15h45, pela primeira fase da Copa da Alemanha.

O futebol inglês aparece na agenda com a Championship. Stoke City e Norwich City se enfrentam às 16h, em duelo válido pela quarta rodada da segunda divisão. A partida fecha a programação europeia desta terça-feira.

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No Brasil, Londrina e Juventude jogam às 19h30, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, pela Série B. O confronto encerra a 25ª rodada da competição e ganha importância para duas equipes que buscam melhorar sua posição na tabela.

O grande destaque da noite será a Copa do Brasil. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 21h, na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final. O primeiro clássico, no Mineirão, terminou empatado por 1 a 1, deixando a disputa completamente aberta: quem vencer avança às semifinais, enquanto nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

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Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 1º de setembro de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Itália

13h00 – Parma x Cremonese – SportyNet (TV e YouTube)

16h00 – Torino x Monza – SportyNet (TV e YouTube)

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Campeonato Saudita

15h00 – Al-Hilal x Al-Ahli – BandSports, Xsports, Esporte na Band (YouTube) e Canal GOAT

Copa da Alemanha

15h45 – HEBC Hamburg x Borussia Dortmund – ESPN e Disney+

Championship

16h00 – Stoke City x Norwich City – ESPN 4, N Sports (TV e YouTube) e Disney+

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CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Londrina x Juventude – Disney+

Copa do Brasil

21h00 – Atlético-MG x Cruzeiro – SporTV e Premiere