Jogos de hoje, sexta-feira, 6 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A agenda de jogos desta sexta-feira, dia 6, está concentrada em jogos espalhados por campeonatos europeus durante a tarde.

Pelo Campeonato Italiano, Inter de Milão e Parma se enfrentam às 14h30. Mais tarde, às 16h45, é a vez de Atalanta e Milan entrarem em campo.

Às 16h30, a bola vai rolar para Sttutgart x Union Berlin pela Bundesliga. Às 17 horas, Auxerre e PSG se enfrentam pelo Campeonato francês, mesmo horário em que jogam Celta de Vigo e Mallorca pela La Liga.

Braga e Estoril entram em campo pelo Campeonato português, às 17h15.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 6 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Italiano:

14h30 – Inter de Milão x Parma – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

16h45 – Atalanta x Milan – ESPN e Disney+ (Streaming)

Bundesliga:

16h30 – Stuttgart x Union Berlin – Sportv e Canal GOAT (Youtube)

La Liga:

17h00 – Celta de Vigo x Mallorca – Disney+ (Streaming)

Campeonato Francês:

17h00 – Auxerre x Paris Saint-Germain – CazéTV

Campeonato Português:

17h15 – Braga x Estoril – Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Inter de Milão e Parma hoje?

Inter de Milão e Parma entram em campo às 14h30, no Giuseppe Meazza, pela rodada 15 do Campeonato Italiano. O jogo vai ter transmissão da ESPN4 e do Disney+ por streaming.

Como assistir ao jogo entre Auxerre e Paris Saint-Germain hoje?

A bola vai rolar para Auxerre e Paris Saint-Germain pela rodada 14 do Campeonato Francês, às 17h. A partida vai passar com exclusividade na CazéTV.

Como assistir Stuttgart e Union Berlin hoje?

Sttutgart e Union Berlin se enfrentam pela rodada 13 da Bundesliga, às 16h30. O jogo vai ser transmitido no Sportv e no canal do Youtube GOAT.

Como assistir ao jogo entre Atalanta e Milan hoje?

Atalanta e Milan entram em campo às 16h45, pela rodada 15 do Campeonato Italiano. O jogo vai ter transmissão da ESPN e do Disney+.

