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Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 30 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Corinthians x Mirassol, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; PSG joga pelo Campeonato Francês

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - APRIL 26: General view of Neo Química Arena before a match between Corinthians and Boca Juniors as part of Group E of Copa CONMEBOL Libertadores 2022 on April 26, 2022 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neo Química Arena, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, sexta-feira, 30 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A sexta-feira, 30 de outubro de 2026, terá uma programação de futebol no Brasil e no exterior. A programação internacional começa às 14h, com Konyaspor x Galatasaray, no Campeonato Turco. Na Alemanha, Elversberg x Mainz acontece às 16h30, abrindo mais uma rodada da Bundesliga. 

Na França, Le Havre x Paris Saint-Germain é um dos principais destaques da sexta-feira, às 15h. Mais tarde, às 17h05, Lille x Lens protagoniza um clássico regional que promete movimentar a Ligue 1.

Na Espanha, Villarreal x Espanyol, às 17h, abre a programação da rodada da LaLiga. No Campeonato Português, Casa Pia x Sporting se enfrentam às 17h15, no Estádio Municipal de Rio Maior, pela décima rodada. 

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No futebol brasileiro, a Série B terá Criciúma x Ponte Preta, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto abre a 36ª rodada da competição, que entra em sua fase decisiva na disputa pelo acesso e contra o rebaixamento.

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Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians x Mirassol se enfrentam às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clube paulista tenta aproveitar o apoio de sua torcida para somar três pontos, enquanto o Mirassol busca surpreender fora de casa. A partida encerra a rodada da Série A.

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Confira os principais jogos desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Turco

  • 14h00 – Konyaspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
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    Campeonato Francês

    • 15h00 – Le Havre x Paris Saint-Germain – CazéTV
    • 17h05 – Lille x Lens – CazéTV

    Campeonato Alemão

    • 16h30 – Elversberg x Mainz – Canal GOAT e OneFootball 

    Campeonato Espanhol

    • 17h00 – Villarreal x Espanyol – CazéTV
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    Campeonato Português

    • 17h15 – Casa Pia x Sporting – ESPN 4 e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 19h30 – Criciúma x Ponte Preta – ESPN e Disney+

    Campeonato Brasileiro

    • 20h00 – Corinthians x Mirassol – SporTV e Premiere
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    TAGS:
    Campeonato Brasileiro
    Corinthians
    Futebol: onde assistir
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