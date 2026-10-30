Jogos de hoje, sexta-feira, 30 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Corinthians x Mirassol, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; PSG joga pelo Campeonato Francês
A sexta-feira, 30 de outubro de 2026, terá uma programação de futebol no Brasil e no exterior. A programação internacional começa às 14h, com Konyaspor x Galatasaray, no Campeonato Turco. Na Alemanha, Elversberg x Mainz acontece às 16h30, abrindo mais uma rodada da Bundesliga.
Na França, Le Havre x Paris Saint-Germain é um dos principais destaques da sexta-feira, às 15h. Mais tarde, às 17h05, Lille x Lens protagoniza um clássico regional que promete movimentar a Ligue 1.
Na Espanha, Villarreal x Espanyol, às 17h, abre a programação da rodada da LaLiga. No Campeonato Português, Casa Pia x Sporting se enfrentam às 17h15, no Estádio Municipal de Rio Maior, pela décima rodada.
No futebol brasileiro, a Série B terá Criciúma x Ponte Preta, às 19h30, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto abre a 36ª rodada da competição, que entra em sua fase decisiva na disputa pelo acesso e contra o rebaixamento.
Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians x Mirassol se enfrentam às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O clube paulista tenta aproveitar o apoio de sua torcida para somar três pontos, enquanto o Mirassol busca surpreender fora de casa. A partida encerra a rodada da Série A.
Confira os principais jogos desta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Turco
- 14h00 – Konyaspor x Galatasaray – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 15h00 – Le Havre x Paris Saint-Germain – CazéTV
- 17h05 – Lille x Lens – CazéTV
Campeonato Alemão
- 16h30 – Elversberg x Mainz – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Villarreal x Espanyol – CazéTV
Campeonato Português
- 17h15 – Casa Pia x Sporting – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Criciúma x Ponte Preta – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Corinthians x Mirassol – SporTV e Premiere