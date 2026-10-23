Jogos de hoje, sexta-feira, 23 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A sexta-feira, 23 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Cruzeiro x Remo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional. Na Europa, Stuttgart x Borussia Mönchengladbach, Torino x Monza e Ipswich Town x Nottingham Forest estão entre as atrações do dia.

A programação internacional começa às 10h30, com Al Faisaly x Al Nassr, pelo Campeonato Saudita. Às 12h30, Al Ittihad x Al Diriyah movimenta a competição, enquanto Al Qadsiah x Al Hilal, às 15h, completa a agenda saudita.

Na Europa, o Campeonato Alemão terá Stuttgart x Borussia Mönchengladbach, às 15h30, em um confronto que abre mais uma rodada da Bundesliga. Pouco depois, às 15h45, Torino x Monza movimenta o Campeonato Italiano, enquanto Brest x Nice entra em campo pelo Francês.

Às 16h, Ipswich Town x Nottingham Forest é o destaque da Premier League. No mesmo horário, Deportivo Alavés x Málaga movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Bolton Wanderers x Middlesbrough se enfrentam pela segunda divisão inglesa.

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Na América do Sul, Gimnasia La Plata x Sarmiento, às 19h, abre a programação noturna pelo Campeonato Argentino.

No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos importantes. Às 19h30, Operário-PR recebe o Athletic Club, enquanto Sport x Criciúma, às 21h, encerra a programação da segunda divisão.

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Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro x Remo se enfrentam às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

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Confira os principais jogos desta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

10h30 – Al Faisaly x Al Nassr – Canal GOAT e Xsports

12h30 – Al Ittihad x Al Diriyah – Canal GOAT

15h00 – Al Qadsiah x Al Hilal – Canal GOAT e Xsports

Campeonato Alemão

15h30 – Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – CazéTV

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Campeonato Italiano

15h45 – Torino x Monza – Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Brest x Nice – CazéTV

Campeonato Espanhol

16h00 – Deportivo Alavés x Málaga – CazéTV

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Premier League

16h00 – Ipswich Town x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

16h00 – Bolton Wanderers x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

19h00 – Gimnasia La Plata x Sarmiento – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Operário-PR x Athletic Club-MG – Disney+

21h00 – Sport x Criciúma – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

20h00 – Cruzeiro x Remo – SporTV e Premiere