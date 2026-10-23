Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 23 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Cruzeiro x Remo, pelo Brasileirão, é o destaque do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 06h00
Estádio do Mineirão vai ser o palco da partida entre Cruzeiro e Internacional neste sábado, 23
Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, vai ser o palco da partida entre Cruzeiro e Remo hoje (Pedro Vilela/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sexta-feira, 23 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A sexta-feira, 23 de outubro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Cruzeiro x Remo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o principal destaque nacional. Na Europa, Stuttgart x Borussia Mönchengladbach, Torino x Monza e Ipswich Town x Nottingham Forest estão entre as atrações do dia.

A programação internacional começa às 10h30, com Al Faisaly x Al Nassr, pelo Campeonato Saudita. Às 12h30, Al Ittihad x Al Diriyah movimenta a competição, enquanto Al Qadsiah x Al Hilal, às 15h, completa a agenda saudita.

Na Europa, o Campeonato Alemão terá Stuttgart x Borussia Mönchengladbach, às 15h30, em um confronto que abre mais uma rodada da Bundesliga. Pouco depois, às 15h45, Torino x Monza movimenta o Campeonato Italiano, enquanto Brest x Nice entra em campo pelo Francês.

Às 16h, Ipswich Town x Nottingham Forest é o destaque da Premier League. No mesmo horário, Deportivo Alavés x Málaga movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto Bolton Wanderers x Middlesbrough se enfrentam pela segunda divisão inglesa.

Siga
Continua após a publicidade

Na América do Sul, Gimnasia La Plata x Sarmiento, às 19h, abre a programação noturna pelo Campeonato Argentino. 

No futebol brasileiro, a Série B terá dois confrontos importantes. Às 19h30, Operário-PR recebe o Athletic Club, enquanto Sport x Criciúma, às 21h, encerra a programação da segunda divisão. 

Continua após a publicidade

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro x Remo se enfrentam às 20h, no Mineirão, em Belo Horizonte. 

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Confira os principais jogos desta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 10h30 – Al Faisaly x Al Nassr – Canal GOAT e Xsports
  • 12h30 – Al Ittihad x Al Diriyah – Canal GOAT
  • 15h00 – Al Qadsiah x Al Hilal – Canal GOAT e Xsports

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – CazéTV
Continua após a publicidade

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Torino x Monza – Disney+

Campeonato Francês

  • 15h45 – Brest x Nice – CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Deportivo Alavés x Málaga – CazéTV
Continua após a publicidade

Premier League

  • 16h00 – Ipswich Town x Nottingham Forest – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 16h00 – Bolton Wanderers x Middlesbrough – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Gimnasia La Plata x Sarmiento – Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Operário-PR x Athletic Club-MG – Disney+
  • 21h00 – Sport x Criciúma – Xsports, SportyNet, ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

  • 20h00 – Cruzeiro x Remo – SporTV e Premiere
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).