Jogos de hoje, sexta-feira, 13 de dezembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Nesta sexta-feira, 13, somente três jogos vão ter transmissões no Brasil, todos eles são de campeonatos europeus. Às 16h30, o Freiburg enfrenta o Wolfsburg no Stade Europa-Park, em Freiburg, pela rodada 14 do Campeonato Alemão. As duas equipes estão com os mesmos 21 pontos na competição, mas o Freiburg ocupa o quinto lugar e o Wolfsburg o sétimo. O duelo é um confronto direto na busca por vagas em competições europeias.

Às 16h45, Empoli e Torino vão entrar em campo no Estádio Carlo Castellani, em Empoli, pela rodada 16 do Campeonato Italiano. As duas equipes estão no meio de tabela, o Empoli em décimo, com 19 pontos e o Torino em 12º com 16 pontos.

Um pouco mais tarde, às 17 horas, o Real Valladolid vai jogar contra o Valência, no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, pela rodada 17 do Campeonato Espanhol. Os dois times estão na briga contra o rebaixamento, o Real Valadolid é o lanterna da competição com 9 pontos e o Valência é o vice-lanterna, com 10 pontos.

Agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 13 de dezembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Campeonato Alemão:

16h30 – Freiburg x Wolfsburg – Sportv

Campeonato Italiano:

16h45 – Empoli x Torino – Disney+ (Streaming)

Campeonato Espanhol:

17h00 – Real Valladolid x Valência – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Freiburg x Wolfsburg hoje?

Freiburg e Wolfsburg vão se enfrentar hoje, às 16h30, pela rodada 14 do Campeonato Alemão. O jogo vai ter transmissão exclusiva do Sportv.

Como assistir ao jogo entre Empoli e Torino hoje?

A bola vai rolar para Empoli e Torino às 16h45, em Empoli, na Itália, pela rodada 16 do Campeonato Italiano. A partida vai passar com exclusividade no streaming Disney+.

Como assistir Real Valladolid x Valência hoje?

Pela rodada 17 do Campeonato Espanhol, Real Valladolid e Valência se enfrentam em Valladolid, às 17 horas. A partida vai ser transmitido na ESPN4 e no streaming Disney+.

