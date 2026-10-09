Jogos de hoje, sexta, 9 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Borussia Dortmund e Lyon abrem rodada na Europa; Al-Nassr e Boca Juniors também jogam
A sexta-feira, 9 de outubro, marca a volta do futebol de clubes em diversas ligas após a Data Fifa. Borussia Dortmund x Werder Bremen aparece entre os principais confrontos do dia na Alemanha, enquanto Lens x Lyon movimenta o Campeonato Francês. Sporting, Al-Nassr, PSV e Boca Juniors também entram em campo, em uma agenda que atravessa Europa, Oriente Médio e América do Sul.
O Campeonato Saudita abre os principais jogos do dia. Al Kholood x Al Qadsiah, às 10h50, inicia a rodada, seguido por Al Fateh x Al Ahli, às 11h55. Mais tarde, às 15h, Al-Nassr recebe o Al Diriyah, em um dos confrontos de maior interesse da liga saudita nesta sexta-feira.
Na Turquia, Galatasaray x Kasimpasa, às 14h, movimenta a Süper Lig. Pouco depois, o Campeonato Português tem Moreirense x Gil Vicente, às 14h45, antes de Braga x Sporting fechar a programação lusitana às 16h15.
O Campeonato Holandês também aparece na agenda com PSV x Heerenveen, às 15h. Na Alemanha, o grande destaque acontece às 15h30, com Borussia Dortmund x Werder Bremen, em Dortmund, na abertura da rodada da Bundesliga.
Na França, Lens x Lyon, às 15h45, abre a rodada da Ligue 1. O confronto coloca frente a frente duas equipes que tentam se aproximar das primeiras posições e chega em um momento importante da primeira metade da temporada.
Às 16h, Málaga x Espanyol movimenta o Campeonato Espanhol, enquanto West Ham x Queens Park Rangers joga pela Championship. A segunda divisão inglesa também retoma sua programação depois da pausa internacional.
A noite é reservada ao Campeonato Argentino. Gimnasia La Plata x Atlético Tucumán, às 18h, abre a programação, enquanto Instituto x Boca Juniors, às 19h30, aparece como um dos principais jogos sul-americanos da sexta-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 9 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 10h50 – Al Kholood x Al Qadsiah – Canal GOAT e Xsports
- 11h55 – Al Fateh x Al Ahli – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al-Nassr x Al Diriyah – Canal GOAT e Xsports
Campeonato Turco
- 14h00 – Galatasaray x Kasimpasa – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Português
- 14h45 – Moreirense x Gil Vicente – Disney+
- 16h15 – Braga x Sporting – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Holandês
- 15h00 – PSV x Heerenveen – Disney+
Campeonato Alemão
- 15h30 – Borussia Dortmund x Werder Bremen – CazéTV e OneFootball
Campeonato Francês
- 15h45 – Lens x Lyon – CazéTV
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Málaga x Espanyol – CazéTV
Championship
- 16h00 – West Ham x Queens Park Rangers – ESPN e Disney+
Campeonato Argentino
- 18h00 – Gimnasia La Plata x Atlético Tucumán – Disney+
- 19h30 – Instituto x Boca Juniors – ESPN 4 e Disney+