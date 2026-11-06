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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 6 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Vitória x Fluminense, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Everton, Sevilla e Hamburgo movimentam o futebol europeu

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 06h00
Estádio do Barradão vai ser o palco da partida entre Vitória e Mirassol neste sábado, 29
Estádio do Barradão, em Salvador, vai ser o palco da partida entre Vitória e Fluminense hoje (Victor Ferreira/EC Vitória/Flickr)
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A sexta-feira, 6 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vitória x Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração nacional. Na Europa, Everton x Coventry City, Sevilla x Alavés e Hamburgo x Borussia Mönchengladbach estão entre os destaques do dia, enquanto a Série B terá Operário-PR x Sport.

A programação internacional começa às 11h55, com Al Hazem x Al Nassr, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 14h30, Al Ittihad x Neom também movimenta a competição, reunindo equipes que buscam pontos importantes na classificação.

Na Alemanha, Hamburgo x Borussia Mönchengladbach acontece às 16h30, abrindo mais uma rodada da Bundesliga.

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Na Itália, Venezia x Udinese se enfrentam às 16h45, pela Serie A. No mesmo horário, Toulouse x Strasbourg movimenta o Campeonato Francês.

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Na Inglaterra, Everton x Coventry City, às 17h, abre a programação da Premier League. No mesmo horário, Derby County x Bolton Wanderers entra em campo pela Championship, segunda divisão inglesa. Na Espanha, Sevilla x Alavés também acontece às 17h.

No futebol brasileiro, a Série B terá Operário-PR x Sport, às 19h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. 

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Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória x Fluminense se enfrentam às 20h, no Barradão, em Salvador. 

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Confira os principais jogos desta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Saudita

  • 11h55 – Al Hazem x Al Nassr – Canal GOAT e Xsports
  • 14h30 – Al Ittihad x Neom – Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 16h30 – Hamburgo x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball
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Campeonato Italiano

  • 16h45 – Venezia x Udinese – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês – Ligue 1

  • 16h45 – Toulouse x Strasbourg – CazéTV

Copa da Inglaterra

  • 16h45 – Oxford City x Leicester City – Disney+
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Premier League

  • 17h00 – Everton x Coventry City – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h00 – Sevilla x Alavés – CazéTV

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 17h00 – Derby County x Bolton Wanderers – Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 19h30 – Operário-PR x Sport – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+

    Campeonato Brasileiro

    • 20h00 – Vitória x Fluminense – SporTV e Premiere
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