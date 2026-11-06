Jogos de hoje, sexta, 6 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Vitória x Fluminense, pelo Brasileirão, é o destaque do dia; Everton, Sevilla e Hamburgo movimentam o futebol europeu
A sexta-feira, 6 de novembro, terá uma programação movimentada no futebol brasileiro e internacional. Vitória x Fluminense, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a principal atração nacional. Na Europa, Everton x Coventry City, Sevilla x Alavés e Hamburgo x Borussia Mönchengladbach estão entre os destaques do dia, enquanto a Série B terá Operário-PR x Sport.
A programação internacional começa às 11h55, com Al Hazem x Al Nassr, pelo Campeonato Saudita. Mais tarde, às 14h30, Al Ittihad x Neom também movimenta a competição, reunindo equipes que buscam pontos importantes na classificação.
Na Alemanha, Hamburgo x Borussia Mönchengladbach acontece às 16h30, abrindo mais uma rodada da Bundesliga.
Na Itália, Venezia x Udinese se enfrentam às 16h45, pela Serie A. No mesmo horário, Toulouse x Strasbourg movimenta o Campeonato Francês.
Na Inglaterra, Everton x Coventry City, às 17h, abre a programação da Premier League. No mesmo horário, Derby County x Bolton Wanderers entra em campo pela Championship, segunda divisão inglesa. Na Espanha, Sevilla x Alavés também acontece às 17h.
No futebol brasileiro, a Série B terá Operário-PR x Sport, às 19h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.
Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vitória x Fluminense se enfrentam às 20h, no Barradão, em Salvador.
Confira os principais jogos desta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, com horários de Brasília e transmissões:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Saudita
- 11h55 – Al Hazem x Al Nassr – Canal GOAT e Xsports
- 14h30 – Al Ittihad x Neom – Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 16h30 – Hamburgo x Borussia Mönchengladbach – CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano
- 16h45 – Venezia x Udinese – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês – Ligue 1
- 16h45 – Toulouse x Strasbourg – CazéTV
Copa da Inglaterra
- 16h45 – Oxford City x Leicester City – Disney+
Premier League
- 17h00 – Everton x Coventry City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h00 – Sevilla x Alavés – CazéTV
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 17h00 – Derby County x Bolton Wanderers – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Operário-PR x Sport – Xsports, SportyNet (TV e YouTube), ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
- 20h00 – Vitória x Fluminense – SporTV e Premiere