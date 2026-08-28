Jogos de hoje, sexta, 28 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Bayern, Manchester City, PSG, Milan, Sporting, Al-Hilal e Al-Nassr jogam ao longo do dia de hoje, 28
A sexta-feira, 28 de agosto, abre mais uma rodada dos principais campeonatos europeus, com atrações na Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Espanha e Portugal. O grande destaque fica para Crystal Palace x Manchester City, pela Premier League, enquanto Bayern de Munique, Milan, PSG e Sporting também entram em campo. No Brasil, três partidas movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.
Na Premier League, Crystal Palace e Manchester City se enfrentam às 16h, no Selhurst Park. O time de Manchester chega à segunda rodada depois de vencer o Bournemouth por 2 a 1 na estreia, enquanto o Palace tenta reagir após a derrota diante do Everton.
A Bundesliga também tem um confronto de peso nesta sexta. Bayern de Munique x Stuttgart, às 15h30, marca a estreia das equipes no Campeonato Alemão. Antes, às 13h30, Bochum x Osnabrück e Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim movimentam a segunda divisão do país.
Na Itália, Milan e Venezia se enfrentam às 15h45, no San Siro, pela segunda rodada da Serie A. O clube rossonero busca dar sequência ao início de temporada diante de um adversário que retorna à elite italiana.
O futebol francês tem Lille x PSG, às 15h45, pela Ligue 1. Na Espanha, Racing Santander x Elche abre a programação às 14h, enquanto Alavés x Villarreal joga às 16h30. Em Portugal, Rio Ave x Sporting, às 16h15, completa a rodada das principais ligas europeias.
O Campeonato Saudita também reserva dois confrontos simultâneos às 15h. Al-Khaleej x Al-Hilal e Al-Nassr x Al-Taawoun colocam em campo duas das principais potências da liga. Na Turquia, Gençlerbirliği e Erzurumspor se enfrentam às 15h30.
A Championship inglesa aparece na programação com Wrexham x Birmingham, às 16h. Mais tarde, o futebol sul-americano ganha espaço com Unión Santa Fe x Sarmiento às 19h e Boca Juniors x Lanús, às 21h30, pelo Campeonato Argentino.
No Brasil, a Série B concentra três partidas durante a noite. Goiás x São Bernardo começa às 19h30, enquanto Novorizontino x Sport e Náutico x Athletic Club entram em campo às 20h30. Os confrontos abrem a 25ª rodada da segunda divisão nacional.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Campeonato Russo
- 12h30 – Akron x CSKA – Canal Gol Brasil
Bundesliga 2
- 13h30 – Bochum x Osnabrück – Canal GOAT e OneFootball
- 13h30 – Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim – OneFootball
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Racing Santander x Elche – CazéTV
- 16h30 – Alavés x Villarreal – CazéTV
Campeonato Saudita
- 15h00 – Al-Khaleej x Al-Hilal – Canal GOAT e BandSports
- 15h00 – Al-Nassr x Al-Taawoun – SporTV 2 e Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – SportyNet e SporTV
Campeonato Turco
- 15h30 – Gençlerbirliği x Erzurumspor – Disney+
Campeonato Italiano
- 15h45 – Milan x Venezia – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Lille x PSG – CazéTV
Championship
- 16h00 – Wrexham x Birmingham – ESPN 2 e Disney+
Premier League
- 16h00 – Crystal Palace x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol – Segunda Divisão
- 16h00 – Tenerife x Sporting Gijón – Disney+
Campeonato Português
- 16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN (YouTube) e Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h00 – Montevideo Wanderers x Central Español – Disney+
Campeonato Argentino
- 19h00 – Unión Santa Fe x Sarmiento – Disney+
- 21h30 – Boca Juniors x Lanús – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Sub-20
- 18h00 – Vasco x Palmeiras – SporTV
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Goiás x São Bernardo – ESPN e Disney+
- 20h30 – Novorizontino x Sport – Disney+
- 20h30 – Náutico x Athletic Club – SporTV e Premiere