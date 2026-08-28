Jogos de hoje, sexta, 28 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A sexta-feira, 28 de agosto, promete ser de muita emoção para os fãs de futebol, com uma agenda recheada de jogos importantes pelos principais campeonatos da Europa, como Premier League, Bundesliga e Serie A, além de confrontos decisivos na Série B do Brasil e no Campeonato Saudita. Destaques incluem Crystal Palace x Manchester City, Bayern de Munique e Milan.

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A sexta-feira, 28 de agosto, abre mais uma rodada dos principais campeonatos europeus, com atrações na Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Espanha e Portugal. O grande destaque fica para Crystal Palace x Manchester City, pela Premier League, enquanto Bayern de Munique, Milan, PSG e Sporting também entram em campo. No Brasil, três partidas movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Premier League, Crystal Palace e Manchester City se enfrentam às 16h, no Selhurst Park. O time de Manchester chega à segunda rodada depois de vencer o Bournemouth por 2 a 1 na estreia, enquanto o Palace tenta reagir após a derrota diante do Everton.

A Bundesliga também tem um confronto de peso nesta sexta. Bayern de Munique x Stuttgart, às 15h30, marca a estreia das equipes no Campeonato Alemão. Antes, às 13h30, Bochum x Osnabrück e Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim movimentam a segunda divisão do país.

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Na Itália, Milan e Venezia se enfrentam às 15h45, no San Siro, pela segunda rodada da Serie A. O clube rossonero busca dar sequência ao início de temporada diante de um adversário que retorna à elite italiana.

O futebol francês tem Lille x PSG, às 15h45, pela Ligue 1. Na Espanha, Racing Santander x Elche abre a programação às 14h, enquanto Alavés x Villarreal joga às 16h30. Em Portugal, Rio Ave x Sporting, às 16h15, completa a rodada das principais ligas europeias.

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O Campeonato Saudita também reserva dois confrontos simultâneos às 15h. Al-Khaleej x Al-Hilal e Al-Nassr x Al-Taawoun colocam em campo duas das principais potências da liga. Na Turquia, Gençlerbirliği e Erzurumspor se enfrentam às 15h30.

A Championship inglesa aparece na programação com Wrexham x Birmingham, às 16h. Mais tarde, o futebol sul-americano ganha espaço com Unión Santa Fe x Sarmiento às 19h e Boca Juniors x Lanús, às 21h30, pelo Campeonato Argentino.

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No Brasil, a Série B concentra três partidas durante a noite. Goiás x São Bernardo começa às 19h30, enquanto Novorizontino x Sport e Náutico x Athletic Club entram em campo às 20h30. Os confrontos abrem a 25ª rodada da segunda divisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Russo

12h30 – Akron x CSKA – Canal Gol Brasil

Bundesliga 2

13h30 – Bochum x Osnabrück – Canal GOAT e OneFootball

13h30 – Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim – OneFootball

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Campeonato Espanhol

14h00 – Racing Santander x Elche – CazéTV

16h30 – Alavés x Villarreal – CazéTV

Campeonato Saudita

15h00 – Al-Khaleej x Al-Hilal – Canal GOAT e BandSports

15h00 – Al-Nassr x Al-Taawoun – SporTV 2 e Canal GOAT

Campeonato Alemão

15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – SportyNet e SporTV

Campeonato Turco

15h30 – Gençlerbirliği x Erzurumspor – Disney+

Campeonato Italiano

15h45 – Milan x Venezia – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

15h45 – Lille x PSG – CazéTV

Championship

16h00 – Wrexham x Birmingham – ESPN 2 e Disney+

Premier League

16h00 – Crystal Palace x Manchester City – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

16h00 – Tenerife x Sporting Gijón – Disney+

Campeonato Português

16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

19h00 – Montevideo Wanderers x Central Español – Disney+

Campeonato Argentino

19h00 – Unión Santa Fe x Sarmiento – Disney+

21h30 – Boca Juniors x Lanús – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro Sub-20

18h00 – Vasco x Palmeiras – SporTV

Campeonato Brasileiro – Série B

19h30 – Goiás x São Bernardo – ESPN e Disney+

20h30 – Novorizontino x Sport – Disney+

20h30 – Náutico x Athletic Club – SporTV e Premiere