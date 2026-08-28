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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 28 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Bayern, Manchester City, PSG, Milan, Sporting, Al-Hilal e Al-Nassr jogam ao longo do dia de hoje, 28

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 28 ago 2026, 10h58
MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 13: General view inside the stadium with the corner flag prior to the Bundesliga match between FC Bayern München and Hamburger SV at Allianz Arena on September 13, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Kevin Voigt/GettyImages)
Allianz Arena, em Munique (Kevin Voigt/Getty Images)
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A sexta-feira, 28 de agosto, abre mais uma rodada dos principais campeonatos europeus, com atrações na Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Espanha e Portugal. O grande destaque fica para Crystal Palace x Manchester City, pela Premier League, enquanto Bayern de Munique, Milan, PSG e Sporting também entram em campo. No Brasil, três partidas movimentam a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na Premier League, Crystal Palace e Manchester City se enfrentam às 16h, no Selhurst Park. O time de Manchester chega à segunda rodada depois de vencer o Bournemouth por 2 a 1 na estreia, enquanto o Palace tenta reagir após a derrota diante do Everton.

A Bundesliga também tem um confronto de peso nesta sexta. Bayern de Munique x Stuttgart, às 15h30, marca a estreia das equipes no Campeonato Alemão. Antes, às 13h30, Bochum x Osnabrück e Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim movimentam a segunda divisão do país.

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Na Itália, Milan e Venezia se enfrentam às 15h45, no San Siro, pela segunda rodada da Serie A. O clube rossonero busca dar sequência ao início de temporada diante de um adversário que retorna à elite italiana.

O futebol francês tem Lille x PSG, às 15h45, pela Ligue 1. Na Espanha, Racing Santander x Elche abre a programação às 14h, enquanto Alavés x Villarreal joga às 16h30. Em Portugal, Rio Ave x Sporting, às 16h15, completa a rodada das principais ligas europeias.

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O Campeonato Saudita também reserva dois confrontos simultâneos às 15h. Al-Khaleej x Al-Hilal e Al-Nassr x Al-Taawoun colocam em campo duas das principais potências da liga. Na Turquia, Gençlerbirliği e Erzurumspor se enfrentam às 15h30.

A Championship inglesa aparece na programação com Wrexham x Birmingham, às 16h. Mais tarde, o futebol sul-americano ganha espaço com Unión Santa Fe x Sarmiento às 19h e Boca Juniors x Lanús, às 21h30, pelo Campeonato Argentino.

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No Brasil, a Série B concentra três partidas durante a noite. Goiás x São Bernardo começa às 19h30, enquanto Novorizontino x Sport e Náutico x Athletic Club entram em campo às 20h30. Os confrontos abrem a 25ª rodada da segunda divisão nacional.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 28 de agosto de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Russo

  • 12h30 – Akron x CSKA – Canal Gol Brasil

Bundesliga 2

  • 13h30 – Bochum x Osnabrück – Canal GOAT e OneFootball
  • 13h30 – Eintracht Braunschweig x Hertha Berlim – OneFootball
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Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Racing Santander x Elche – CazéTV
  • 16h30 – Alavés x Villarreal – CazéTV

Campeonato Saudita

  • 15h00 – Al-Khaleej x Al-Hilal – Canal GOAT e BandSports
  • 15h00 – Al-Nassr x Al-Taawoun – SporTV 2 e Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Bayern de Munique x Stuttgart – SportyNet e SporTV

Campeonato Turco

  • 15h30 – Gençlerbirliği x Erzurumspor – Disney+

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Milan x Venezia – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês

  • 15h45 – Lille x PSG – CazéTV

Championship

  • 16h00 – Wrexham x Birmingham – ESPN 2 e Disney+

Premier League

  • 16h00 – Crystal Palace x Manchester City – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol – Segunda Divisão

  • 16h00 – Tenerife x Sporting Gijón – Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 – Rio Ave x Sporting – ESPN (YouTube) e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h00 – Montevideo Wanderers x Central Español – Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Unión Santa Fe x Sarmiento – Disney+
  • 21h30 – Boca Juniors x Lanús – ESPN 4 e Disney+

    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro Sub-20

    • 18h00 – Vasco x Palmeiras – SporTV

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 19h30 – Goiás x São Bernardo – ESPN e Disney+
    • 20h30 – Novorizontino x Sport – Disney+
    • 20h30 – Náutico x Athletic Club – SporTV e Premiere
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