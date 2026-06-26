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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 26 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Os destaques da Copa do Mundo são Noruega x França e Uruguai x Espanha . Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 08h44
ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: General view inside Guadalajara Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, vai ser o palco da partida entre Uruguai e Espanha nesta quinta, 25 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A sexta-feira, 26, terá uma programação intensa pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com seis partidas distribuídas entre a tarde, a noite e a madrugada. O destaque fica para Uruguai x Espanha, às 21h, confronto que reúne duas seleções tradicionais e promete ser um dos melhores jogos da rodada. No futebol nacional, a agenda inclui um duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A bola começa a rolar às 16h, com duas partidas simultâneas. Noruega x França é uma disputa direta pela liderança do Grupo I. No mesmo horário, Senegal x Iraque reúne intensidade física, velocidade e dois estilos bastante diferentes.

Às 19h, Novorizontino x Vila Nova movimenta a Série B. O confronto vale pontos importantes para duas equipes que buscam estabilidade na competição.

A Copa do Mundo volta ao centro das atenções às 21h, com duas partidas valendo vaga no mata-mata: Uruguai x Espanha e Cabo Verde x Arábia Saudita. Os dois jogos acontecem no mesmo horário.

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A programação termina à meia-noite, já na virada para sábado. Egito x Irã promete equilíbrio e forte organização defensiva, enquanto Nova Zelândia x Bélgica fecha a rodada com a equipe europeia tentando impor seu favoritismo e garantir a classificação.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

  • 16h00 – Noruega x França – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
  • 16h00 – Senegal x Iraque – CazéTV
  • 21h00 – Uruguai x Espanha – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
  • 21h00 – Cabo Verde x Arábia Saudita – Sportv 2 e CazéTV
  • 00h00 – Egito x Irã – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV
  • 00h00 – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV
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Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h00 – Novorizontino x Vila Nova – ESPN 4, SportyNet, X Sports e Disney+
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