Jogos de hoje, sexta, 26 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A sexta-feira, 26, terá uma programação intensa pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com seis partidas distribuídas entre a tarde, a noite e a madrugada. O destaque fica para Uruguai x Espanha, às 21h, confronto que reúne duas seleções tradicionais e promete ser um dos melhores jogos da rodada. No futebol nacional, a agenda inclui um duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A bola começa a rolar às 16h, com duas partidas simultâneas. Noruega x França é uma disputa direta pela liderança do Grupo I. No mesmo horário, Senegal x Iraque reúne intensidade física, velocidade e dois estilos bastante diferentes.

Às 19h, Novorizontino x Vila Nova movimenta a Série B. O confronto vale pontos importantes para duas equipes que buscam estabilidade na competição.

A Copa do Mundo volta ao centro das atenções às 21h, com duas partidas valendo vaga no mata-mata: Uruguai x Espanha e Cabo Verde x Arábia Saudita. Os dois jogos acontecem no mesmo horário.

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A programação termina à meia-noite, já na virada para sábado. Egito x Irã promete equilíbrio e forte organização defensiva, enquanto Nova Zelândia x Bélgica fecha a rodada com a equipe europeia tentando impor seu favoritismo e garantir a classificação.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 26 de junho de 2026, com horários e canais:

Copa do Mundo da FIFA 2026

16h00 – Noruega x França – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

16h00 – Senegal x Iraque – CazéTV

21h00 – Uruguai x Espanha – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV

21h00 – Cabo Verde x Arábia Saudita – Sportv 2 e CazéTV

00h00 – Egito x Irã – TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV

00h00 – Nova Zelândia x Bélgica – CazéTV

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Campeonato Brasileiro – Série B

19h00 – Novorizontino x Vila Nova – ESPN 4, SportyNet, X Sports e Disney+

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