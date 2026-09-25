Jogos de hoje, sexta, 25 de setembro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Seleção Brasileira inicia um novo ciclo em amistoso contra a Austrália; Nations League movimenta a tarde europeia
A sexta-feira, 25 de setembro, é dominada pelo futebol de seleções. O Brasil enfrenta a Austrália em amistoso internacional logo pela manhã, enquanto a UEFA Nations League reserva oito partidas ao longo da tarde, com destaque para Itália x Bélgica e Turquia x França. No Brasil, Novorizontino x São Bernardo e Vila Nova x Londrina movimentam a 30ª rodada da Série B.
A programação começa cedo com a Seleção Brasileira. Austrália e Brasil se enfrentam às 7h, em Townsville, no Queensland Country Bank Stadium. O amistoso faz parte da primeira Data Fifa após a Copa do Mundo e abre uma nova etapa de preparação da equipe brasileira.
Às 13h, a UEFA Nations League abre sua programação com dois confrontos. Geórgia x Irlanda do Norte movimenta o Grupo B2, enquanto Armênia x Letônia joga pelo Grupo C2. A competição iniciou sua fase de liga nesta semana e terá partidas até novembro.
A faixa das 15h45 concentra os principais confrontos do dia. Pela Liga A, Itália x Bélgica coloca frente a frente duas seleções tradicionais do continente, enquanto Turquia x França reúne uma seleção turca em ascensão diante de uma das principais potências europeias.
Também às 15h45, Hungria x Ucrânia, Polônia x Bósnia e Herzegovina e Suécia x Romênia movimentam a Liga B. Montenegro x Chipre completa a programação da Liga C nesta sexta-feira.
No Brasil, a Série B começa às 19h30 com Novorizontino x São Bernardo, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Mais tarde, às 20h30, Vila Nova recebe o Londrina, no OBA, em Goiânia, fechando a programação da segunda divisão nacional nesta sexta-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 25 de setembro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistoso Internacional
- 07h00 – Austrália x Brasil – TV Globo, ge tv e SporTV
UEFA Nations League
- 13h00 – Geórgia x Irlanda do Norte – ESPN 4 e Disney+
- 13h00 – Armênia x Letônia – SporTV
- 15h45 – Turquia x França – SporTV
- 15h45 – Itália x Bélgica – Disney+
- 15h45 – Polônia x Bósnia e Herzegovina – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Suécia x Romênia – ESPN e Disney+
- 15h45 – Hungria x Ucrânia – SporTV 2
- 15h45 – Montenegro x Chipre – Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Novorizontino x São Bernardo – ESPN e Disney+
- 20h30 – Vila Nova x Londrina – Disney+