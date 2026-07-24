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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 24 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Quatro jogos do Brasileirão Feminino A1 e um do Campeonato Argentino movimentam o dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 06h00
BUENOS AIRES, ARGENTINA - NOVEMBER 23: General view inside the Tomas Adolfo Duco Stadium prior to a Liga Profesional 2024 match between Huracan and Boca Juniors at Tomas Adolfo Duco Stadium on November 23, 2024 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)
Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, será o palco da partida entre Huracán e Banfield (Marcelo Endelli/Getty Images)
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A sexta-feira, 24 de julho, terá uma agenda mais enxuta no futebol, mas com partidas relevantes no calendário nacional e internacional. O destaque no Brasil fica para o Campeonato Brasileiro Feminino, que terá quatro jogos ao longo da noite, enquanto o Campeonato Argentino completa a programação com Huracán x Banfield

No futebol feminino brasileiro, a rodada começa às 19h, com dois confrontos simultâneos: Flamengo x Grêmio e Internacional x FluminenseMais tarde, às 20h, América-MG x Santos dá sequência à agenda. Às 21h30, Cruzeiro x São Paulo fecha a programação do Brasileirão Feminino. 

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No cenário internacional, o Campeonato Argentino terá Huracán x Banfield, às 21h15.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL FEMININO

Campeonato Brasileiro Feminino A1

  • 19h00 — Flamengo x Grêmio — SporTV
  • 19h00 — Internacional x Fluminense — N Sports
  • 20h00 — América-MG x Santos — UOL Play
  • 21h30 — Cruzeiro x São Paulo — SporTV

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Argentino

  • 21h15 — Huracán x Banfield — ESPN e Disney+
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
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