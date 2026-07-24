Jogos de hoje, sexta, 24 de julho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A sexta-feira, 24 de julho, reserva jogos emocionantes! Destaque para quatro partidas do Campeonato Brasileiro Feminino, incluindo clássicos como Flamengo x Grêmio e Cruzeiro x São Paulo, e o confronto Huracán x Banfield pelo Campeonato Argentino. Não perca!

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A sexta-feira, 24 de julho, terá uma agenda mais enxuta no futebol, mas com partidas relevantes no calendário nacional e internacional. O destaque no Brasil fica para o Campeonato Brasileiro Feminino, que terá quatro jogos ao longo da noite, enquanto o Campeonato Argentino completa a programação com Huracán x Banfield.

No futebol feminino brasileiro, a rodada começa às 19h, com dois confrontos simultâneos: Flamengo x Grêmio e Internacional x Fluminense. Mais tarde, às 20h, América-MG x Santos dá sequência à agenda. Às 21h30, Cruzeiro x São Paulo fecha a programação do Brasileirão Feminino.

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No cenário internacional, o Campeonato Argentino terá Huracán x Banfield, às 21h15.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 24 de julho de 2026, com horários e canais:

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FUTEBOL FEMININO

Campeonato Brasileiro Feminino A1

19h00 — Flamengo x Grêmio — SporTV

Flamengo x Grêmio — SporTV 19h00 — Internacional x Fluminense — N Sports

20h00 — América-MG x Santos — UOL Play

21h30 — Cruzeiro x São Paulo — SporTV

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Campeonato Argentino

21h15 — Huracán x Banfield — ESPN e Disney+