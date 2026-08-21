Jogos de hoje, sexta, 21 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários
Abertura da Premier League é o destaque do dia; bola também rola na Alemanha, Espanha e França
A sexta-feira, 21 de agosto, marca o início de mais uma temporada da Premier League e da Ligue 1, além de trazer jogos pelo Campeonato Espanhol e pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O principal destaque fica para o Arsenal, atual campeão inglês, que recebe o Coventry City na abertura oficial da temporada 2026/27.
Na Premier League, Arsenal e Coventry City se enfrentam às 16h, no Emirates Stadium. O duelo abre a primeira rodada do Campeonato Inglês e coloca o atual campeão diante de uma das equipes promovidas da segunda divisão. A competição começa uma semana mais tarde do que o habitual por causa dos ajustes no calendário após a Copa do Mundo.
O Campeonato Francês também começa nesta sexta-feira. Olympique de Marseille x Strasbourg, às 15h45, abre a temporada da Ligue 1 no Vélodrome.
A Copa da Alemanha também abre sua primeira fase nesta sexta. Hansa Rostock x Stuttgart jogam às 15h45. Como de costume no torneio, clubes das divisões inferiores recebem equipes tradicionais da elite em confrontos eliminatórios de jogo único.
Na Espanha, Betis e Real Sociedad se enfrentam às 16h, em Sevilha, dando sequência à rodada de La Liga. Os dois clubes iniciam suas campanhas nacionais depois de uma pré-temporada marcada por amistosos contra adversários de peso no futebol europeu.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 21 de agosto de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa da Alemanha
- 15h45 – Hansa Rostock x Stuttgart – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês
- 15h45 – Olympique de Marseille x Strasbourg – X Sports e CazéTV
Premier League
- 16h00 – Arsenal x Coventry City – ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Betis x Real Sociedad – CazéTV