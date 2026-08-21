Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Esporte

Jogos de hoje, sexta, 21 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários

Abertura da Premier League é o destaque do dia; bola também rola na Alemanha, Espanha e França

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 06h00
LONDON, ENGLAND - APRIL 01: A general view of Emirates Stadium after the Premier League match between Arsenal FC and Fulham FC on April 01, 2025 in London, England. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)
Emirates Stadium, em Londres (Stuart MacFarlane/Arsenal FC/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, sexta, 21 de agosto: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorizar nos meus resultados Google

A sexta-feira, 21 de agosto, marca o início de mais uma temporada da Premier League e da Ligue 1, além de trazer jogos pelo Campeonato Espanhol e pela primeira rodada da Copa da Alemanha. O principal destaque fica para o Arsenal, atual campeão inglês, que recebe o Coventry City na abertura oficial da temporada 2026/27.

Na Premier League, Arsenal e Coventry City se enfrentam às 16h, no Emirates Stadium. O duelo abre a primeira rodada do Campeonato Inglês e coloca o atual campeão diante de uma das equipes promovidas da segunda divisão. A competição começa uma semana mais tarde do que o habitual por causa dos ajustes no calendário após a Copa do Mundo.

O Campeonato Francês também começa nesta sexta-feira. Olympique de Marseille x Strasbourg, às 15h45, abre a temporada da Ligue 1 no Vélodrome. 

Siga
Continua após a publicidade

A Copa da Alemanha também abre sua primeira fase nesta sexta. Hansa Rostock x Stuttgart jogam às 15h45. Como de costume no torneio, clubes das divisões inferiores recebem equipes tradicionais da elite em confrontos eliminatórios de jogo único.

Na Espanha, Betis e Real Sociedad se enfrentam às 16h, em Sevilha, dando sequência à rodada de La Liga. Os dois clubes iniciam suas campanhas nacionais depois de uma pré-temporada marcada por amistosos contra adversários de peso no futebol europeu.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 21 de agosto de 2026, com horários e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa da Alemanha

  • 15h45 – Hansa Rostock x Stuttgart – ESPN 4 e Disney+ 

Campeonato Francês

  • 15h45 – Olympique de Marseille x Strasbourg – X Sports e CazéTV 

Premier League

  • 16h00 – Arsenal x Coventry City – ESPN e Disney+
Continua após a publicidade

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Betis x Real Sociedad – CazéTV 
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Redação Digital
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).