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Esporte

Jogos de hoje, sexta, 2 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Clássico San-São no MorumBIS e França x Itália pela Nations League são os destaques do dia

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 06h00
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Morumbis, em São Paulo, vai ser o palco da partida entre São Paulo e Santos hoje (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Jogos de hoje, sexta, 2 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A sexta-feira, 2 de outubro, reúne futebol de seleções na Europa e jogos importantes no Brasil. França x Itália e Bélgica x Turquia concentram as atenções pela UEFA Nations League, que terá dez partidas ao longo do dia. No futebol brasileiro, São Paulo x Santos protagoniza clássico pelo Brasileirão, enquanto quatro confrontos movimentam a Série B. Boca Juniors também entra em campo pelo Campeonato Argentino.

A programação da UEFA Nations League começa às 11h com Cazaquistão x Moldávia. Às 13h, Chipre recebe a Armênia e Letônia enfrenta Montenegro, antes da faixa principal da rodada, marcada para 15h45. 

O principal duelo acontece às 15h45, com França x Itália, no Stade de France. Duas das seleções mais tradicionais do continente voltam a se enfrentar em um grupo que também reúne Bélgica e Turquia. No mesmo horário, Bélgica x Turquia aparece como outro confronto de destaque da Liga A.

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A Nations League ainda reserva Hungria x Geórgia, Ucrânia x Irlanda do Norte, Bósnia e Herzegovina x Suécia e Polônia x Romênia às 15h45. Ilhas Faroé x Eslováquia completa a rodada, também no mesmo horário.

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No Brasil, a Série B concentra quatro partidas no período noturno. São Bernardo x CRB, às 19h30, abre a programação. Londrina x Criciúma começa às 20h30, Juventude recebe o Operário-PR às 20h45 e Fortaleza x Náutico, às 21h35, fecha a noite da segunda divisão.

O grande confronto nacional acontece às 20h, no MorumBIS, quando São Paulo e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. 

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Na Argentina, Boca Juniors x Unión de Santa Fé, às 21h30, movimenta o Torneio Clausura e completa a agenda desta sexta-feira.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 2 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 11h00 – Cazaquistão x Moldávia – ESPN 4 e Disney+
  • 13h00 – Chipre x Armênia – ESPN 4 e Disney+
  • 13h00 – Letônia x Montenegro – SporTV 2
  • 15h45 – Ilhas Faroé x Eslováquia – Disney+
  • 15h45 – Hungria x Geórgia – SporTV 2
  • 15h45 – Ucrânia x Irlanda do Norte – SporTV 3
  • 15h45 – Bósnia e Herzegovina x Suécia – Disney+
  • 15h45 – Polônia x Romênia – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Bélgica x Turquia – SporTV
  • 15h45 – França x Itália – ESPN e Disney+

Campeonato Argentino

  • 21h30 – Boca Juniors x Unión de Santa Fé – ESPN 3 e Disney+
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    CAMPEONATOS NACIONAIS

    Campeonato Brasileiro – Série B

    • 19h30 – São Bernardo x CRB – ge tv e Premiere
    • 20h30 – Londrina x Criciúma – Disney+
    • 20h45 – Juventude x Operário-PR – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
    • 21h35 – Fortaleza x Náutico – ESPN, Disney+, Canal GOAT e RedeTV!

    Campeonato Brasileiro

    • 20h00 – São Paulo x Santos – SporTV e Premiere
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    TAGS:
    Futebol: onde assistir
    Redação Digital
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