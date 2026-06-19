Jogos de hoje, sexta, 19 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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Nesta sexta-feira, 19 de junho, a Copa do Mundo 2026 segue com a segunda rodada. O Brasil entra em campo contra o Haiti às 21h30, buscando confirmar o favoritismo e uma atuação convincente. Confira também outros três grandes jogos que agitam o dia, incluindo Estados Unidos x Austrália e Escócia x Marrocos.

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Nesta sexta-feira, 19 de junho, o Brasil entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026, contra o Haiti. Outras três partidas do torneio vão acontecer ao longo do dia e da virada para sábado.

A rodada começa às 16h, com Estados Unidos x Austrália. As duas seleções lideram o Grupo D e o duelo pode ter peso importante na disputa do grupo.

Às 19h, pelo Grupo C, o mesmo do Brasil, Escócia e Marrocos se enfrentam. O grande jogo do dia para o torcedor brasileiro será às 21h30. O Brasil enfrenta o Haiti em uma partida na qual entra naturalmente pressionado a confirmar favoritismo. Para a seleção, além do resultado, o duelo vale como oportunidade para apresentar uma atuação convincente no Mundial.

A programação se encerra à meia-noite, já na virada de sexta para sábado pelo horário de Brasília, com Turquia x Paraguai. O confronto fecha o dia com um duelo entre duas seleções que perderam na primeira rodada e precisas desesperadamente da vitória.

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Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 19 de junho, com horários e canais:

Copa do Mundo 2026