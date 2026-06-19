Jogos de hoje, sexta, 19 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Seleção brasileira enfrenta o Haiti pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo
Nesta sexta-feira, 19 de junho, o Brasil entra em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo 2026, contra o Haiti. Outras três partidas do torneio vão acontecer ao longo do dia e da virada para sábado.
A rodada começa às 16h, com Estados Unidos x Austrália. As duas seleções lideram o Grupo D e o duelo pode ter peso importante na disputa do grupo.
Às 19h, pelo Grupo C, o mesmo do Brasil, Escócia e Marrocos se enfrentam. O grande jogo do dia para o torcedor brasileiro será às 21h30. O Brasil enfrenta o Haiti em uma partida na qual entra naturalmente pressionado a confirmar favoritismo. Para a seleção, além do resultado, o duelo vale como oportunidade para apresentar uma atuação convincente no Mundial.
A programação se encerra à meia-noite, já na virada de sexta para sábado pelo horário de Brasília, com Turquia x Paraguai. O confronto fecha o dia com um duelo entre duas seleções que perderam na primeira rodada e precisas desesperadamente da vitória.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 19 de junho, com horários e canais:
Copa do Mundo 2026
- 16h00 – Estados Unidos x Austrália – CazéTV
- 19h00 – Escócia x Marrocos – CazéTV
- 21h30 – Brasil x Haiti – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 00h00 – Turquia x Paraguai – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV